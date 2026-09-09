Tras dichos de Brandon Judd: Fiscal nacional afirma no tener los presuntos antecedentes del embajador y recalca que causas “siempre se pueden reabrir”

Este miércoles, el fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a los dichos del embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien afirmó que el origen del estallido social en 2019 fue organizado por grupos de izquierda, según fuentes de servicios de inteligencia de Estados Unidos.

En entrevista con CNN Chile, el embajador Judd declaró que existe un análisis por parte de fuerzas policiales y organismos de inteligencia de dicho país que vinculan a organizaciones y activistas de izquierda a los “hechos de violencia” ocurridos en el estallido social en el año 2019.

“Cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”, enfatizó a CNN Prime.

Frente a esta acción, la cancillería citó al embajador a prestar declaraciones e información a las instituciones especializadas para la investigación, ya que durante la entrevista confirmó que el Gobierno de José Antonio Kast no ha solicitado el informe.

Respuesta del Fiscal Nacional

Al ser consultado por su conocimiento sobre el informe mencionado por Judd, el fiscal Valencia señaló que las investigaciones realizadas en 2025 frente a lo ocurrido en 2019 reunieron las causas en un solo fiscal regional y que los acontecimientos relacionados con la red de Metro aún se encuentran abiertos.

“Las investigaciones que estaban vigentes las concentramos en un solo fiscal regional. Ese fiscal debía disponer de diligencias, pero como todas las investigaciones son investigaciones reservadas”, señaló. “las causas que pudieron haber sido cerradas por falta de antecedentes siempre se pueden abrir, reabrir y pueden incluso hasta juzgarse en la manera en que no hayan transcurrido los plazos de prescripción”.

A su vez, señaló que “con mucha frecuencia recibimos cooperación de las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de delitos o incluso para extradiciones, como ustedes han visto en el último tiempo”.

No obstante, el fiscal marcó distancia cuando fue consultado sobre si las investigaciones corroboran los dichos de Judd de que el estallido social fue originado por organizaciones de izquierda, a lo que respondió que “No quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza“.

“Precisamente, si encargamos, insisto, en virtud de lo que expone el Artículo 19 de nuestra ley orgánica, concentrar las investigaciones que aún estaban abiertas en un solo fiscal, es porque esperamos que esa investigación pueda llegar a responder preguntas como esa y otras más“, finalizó.