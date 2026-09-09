Embajador de EE.UU. se reúne con Canciller y afirma que información sobre estallido provino de fuentes abiertas: “No tenemos nada específico sobre personas”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd se reunió este miércoles con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, para abordar sus dichos sobre el estallido del 18 de octubre.

En entrevista con CNN Chile, Judd aseguró que tenían información de que los hechos ocurridos para el estallido social provenían de organismos ligados a la izquierda.

“Nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”, afirmó en diálogo con Mónica Rincón.

Declaraciones que llevaron al gobierno de José Antonio Kast a llamarlo para consultarle por dichos antecedentes.

Sin embargo, el embajador aseguró, tras la cita con el canciller, que la información que manejaban era en base a fuentes abiertas y la misma que mantenía la policía chilena.

“Esta declaración se basa en las investigaciones que realizó el gobierno de Estados Unidos sobre los análisis provenientes de sus políticos aquí en Chile, la información de su policía y de sus académicos. Con base en esa información y en una revisión de la misma, se ha determinado que sí, esto fue perpetrado por grupos de izquierda”, indicó.

“No tenemos nada específico sobre personas individuales particulares. No tenemos nada específico sobre grupos. Reitero, este fue un análisis que se hizo a partir de la información emanada de su Congreso, sus académicos y su policía. De ahí provino la información. En julio, a principios de este año, el secretario Rubio encabezó una conferencia en Estados Unidos”, agregó.