Detienen al exfiscal Vinko Fodich: Es investigado en causa por lavado de activos

La Fiscalía Supraterritorial detuvo este miércoles al exfiscal oriente Vinko Fodich, en medio de una investigación por lavado de activos y otros delitos.

Junto al abogado panelista fueron arrestados tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI): dos oficiales y un agente policial. El exfiscal será formalizado este viernes por la mañana.

De acuerdo a antecedentes revelados por Ciper Chile, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario al expersecutor tras ser vinculado a una estructura dedicada al lavado de activos.

En esa misma causa, además, se investiga a más personas y a al menos 30 personas jurídicas, las que tendrían transferencias cruzadas por más de $4 mil millones.

Según el citado medio, Fodich tendría vínculos con el ciudadano chino Tao Jiang y con el excandidato a concejal del PPD, Luis Muñoz, con quienes es propietario de la casa de cambios Change Panda SpA.

En las cuentas de dicha sociedad existirían depósitos en efectivo por $5.790 millones.

Ciper consignó que Fodich mantiene vínculos con distintos ciudadanos chinos. En uno de los casos figura el empresario Luis Villa, quien reconoció que ofreció financiamiento de ciudadanos chinos a la senadora Camila Flores.

El exfiscal también representó a Haiwei Xu, sindicado como sujeto de interés en un caso sobre mafia china de Estación Central.