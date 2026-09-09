Se acabó la espera: Apple presenta los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

Este miércoles, desde Cupertino (California), Apple anunció los nuevos iPhone: iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Los modelos de gama alta de la compañía incorporan importantes novedades en cámara, rendimiento, batería e inteligencia artificial.

El evento de esta jornada marcó un hito en la historia de la compañía de la manzana mordida al ser el primero liderado por su nuevo director ejecutivo, John Ternus.

La presentación es la primera en 15 años que no estuvo encabezada por Tim Cook, quien el pasado 1 de septiembre cedió las riendas como CEO para asumir oficialmente como presidente ejecutivo.

Entre sus principales características, los nuevos equipos incorporan por primera vez una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, además del nuevo procesador A20 Pro, mejoras en la autonomía y nuevas funciones de Apple Intelligence, incluido un Siri renovado.

“Con el iPhone 18 Pro, hemos avanzado en las áreas que más importan a nuestros usuarios y usuarias: cámara, rendimiento, batería e inteligencia artificial. Y no nos limitamos a pequeñas mejoras, sino que dimos un salto cualitativo para crear el mejor iPhone Pro que jamás hayamos fabricado”, sostuvo Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple.

“Facilita a cualquiera la captura de fotos y vídeos impresionantes gracias a su apertura variable, a la vez que ofrece mayor versatilidad para los creadores y más control para los profesionales. Junto con las importantes mejoras en los Estilos Fotográficos y las potentes funciones de vídeo, el iPhone 18 Pro abre un mundo de posibilidades para que los usuarios se expresen”, agregó.

Principales novedades

Cámara con apertura variable

La principal novedad de los iPhone 18 Pro está en su cámara principal Fusion de 48 MP , que incorpora por primera vez apertura variable en un iPhone.

, que incorpora por primera vez apertura variable en un iPhone. Permite ajustar manualmente entre cuatro configuraciones de apertura.

Mejora las fotografías con poca luz y el nivel de detalle.

Incorpora nuevos controles para apertura, velocidad de obturación y balance de blancos.

Los Estilos Fotográficos suman controles de textura y grano.

Los videos de hasta 60 fps pueden recibir efectos cinematográficos después de ser grabados.

Time-lapse ahora permite grabar en 4K y Dolby Vision HDR.

Apple Reference Image

Apple también presentó una función para ayudar a comprobar la autenticidad de las fotografías tomadas con los nuevos iPhone.

Apple Reference Image registra datos del sensor y genera una imagen de referencia que puede compararse con la fotografía original desde la aplicación Fotos.

registra datos del sensor y genera una imagen de referencia que puede compararse con la fotografía original desde la aplicación Fotos. La compañía destacó que la herramienta puede ser especialmente útil para fotógrafos y fotoperiodistas, mientras que los metadatos y el próximo soporte para SynthID ayudarán a identificar imágenes generadas o modificadas con IA.

Dynamic Island

La Dynamic Island fue rediseñada para ser más pequeña y mostrar más información.

fue rediseñada para ser más pequeña y mostrar más información. Ahora puede mostrar hasta tres Actividades en Vivo simultáneamente, además de mantener las funciones de Face ID.

A20 Pro

Los nuevos modelos incorporan el procesador A20 Pro , fabricado con tecnología de 2 nanómetros.

, fabricado con tecnología de 2 nanómetros. Según Apple, tiene 50% más de ancho de banda de memoria que el A19 Pro.

Su GPU es hasta 40% más rápida.

Incorpora un Neural Engine de 32 núcleos.

Está diseñado para acelerar funciones de inteligencia artificial y fotografía computacional.

Los equipos también incorporan el nuevo chip inalámbrico N1, con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, además del módem C2.

Más rendimiento y batería

Apple incorporó una nueva cámara de vapor para mejorar el rendimiento sostenido de los equipos. Su superficie es tres veces mayor que la del sistema utilizado en el iPhone 17 Pro y permite, según la compañía, hasta 40% más de rendimiento sostenido.

En cuanto a batería: iPhone 18 Pro hasta 36 horas de reproducción de video e iPhone 18 Pro Max hasta 45 horas, de acuerdo con Apple.

El iPhone 18 Pro puede llegar al 50% de carga en unos 15 minutos mediante cable.

Cinco minutos de carga en el iPhone 18 Pro Max entregan aproximadamente siete horas de reproducción de video.

Siri AI

Los iPhone 18 Pro llegan con iOS 27 y nuevas funciones de Apple Intelligence , entre ellas Siri AI , disponible inicialmente en beta.

, entre ellas , disponible inicialmente en beta. El nuevo Siri puede utilizar el contexto personal del usuario para buscar información en mensajes, correos y fotografías, además de comprender lo que aparece en pantalla y realizar acciones relacionadas.

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