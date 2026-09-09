“No creo que esto fue natural ni espontáneo”: Eduardo Frei cuestiona origen del estallido social y señala que “algún día se va a conocer esa verdad”

Este miércoles, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle cuestionó el origen del estallido social en octubre de 2019, señalando que no fue “natural” y que surgiera de manera espontánea. Al tiempo, evitó referirse a los dichos del embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

Durante un lanzamiento del nuevo estudio Identidad y Cohesión Nacional de AthenaLab realizado en el Centro Cultural Palacio La Moneda, el exmandatario fijó su postura respecto al estallido social de 2019.

“Yo no creo que esto fue natural ni nada. No creo nada. (…) De ahí a que me vengan a decir que todo esto fue una cosa espontánea, con el estallido teníamos los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, los niveles de pobreza los más bajos que nunca habíamos tenido” afirmó.

Durante su intervención, mencionó las advertencias que el expresidente de Colombia Iván Duque le habría dado al exmandatario Sebastián Piñera sobre el surgimiento de activistas de izquierda: “Hablaba de este tema y dice: ‘yo, en el mes de marzo, abril, del año del estallido, llamé al Presidente y le dije todas estas cosas, que investigara”, afirmó.

Asimismo, se enfocó en los acontecimientos ocurridos en la red del Metro durante las movilizaciones.

“De a dónde habían llegado los elementos para producir la destrucción de 10 estaciones de metro simultáneamente, con acelerantes que no estaban en Chile. Y dentro de eso, lo que decía Duque, en Chile había casi una obsesión del gobierno de la dictadura de ese país contra Chile, están declaraciones de sus dirigentes también, lean el libro, lo que dijo Duque se cumplió 100%, algún día se va a conocer esa verdad“, agregó.

Consultado por la declaración de Judd, quien afirmó a CNN Chile que grupos de izquierda estaban vinculados a los hechos de violencia en el estallido social de 2019, respondió que “yo no soy comentarista de ningún embajador” y concluyó que: “Aquí vine invitado por AthenaLab, di mi opinión sobre la realidad que me pidieron, esa visión, así que ahí estamos”.