iPhone Duo: Apple sorprende al revelar su primer celular plegable

Este miércoles, Apple sorprendió al anunciar su primer teléfono celular plegable, el nuevo iPhone Duo.

“Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria”, sostuvo el director ejecutivo de Apple, John Ternus.

Durante esta jornada, la compañía de la manzana mordida también anunció el iPhone 18 Pro y el 18 Pro Max, además del Apple Watch Ultra 4, el Apple Watch Series 12 y los AirPods 5.

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