Trenes de la futura Línea 7 del Metro inician pruebas dinámicas en Brasil: Tienen capacidad para más de 1.200 pasajeros

La construcción de la futura línea 7 del Metro de Santiago alcanzó un nuevo hito con el comienzo de las pruebas dinámicas de trenes. Se trata de pruebas del primer tren autónomo Metropolis AS-22-UTO en las instalaciones de Alstom en Taubaté, en Brasil.

Este programa de ensayos, según explicó la empresa, busca garantizar el cumplimiento de las especificaciones de diseño y los requisitos de desempeño antes de que el servicio entre en operación. De ese modo, en una primera fase se realizan las pruebas estáticas, verificando los sistemas mecánicos y eléctricos del tren en condición detenida, “incluyendo dimensiones, peso, climatización, motores, puertas, iluminación y sistemas de información al pasajero”.

Luego se desarrollan las pruebas dinámicas, las que están “orientadas a evaluar el comportamiento del tren en movimiento, considerando las funciones de tracción, frenado y señalización, además del sistema de conducción autónoma (UTO), que permitirá una operación completamente automatizada”.

Los trenes tienen una capacidad para 1.247 pasajeros y dos espacios para personas con movilidad reducida en cada tren, además de aire acondicionado y “un avanzado sistema de información al pasajero, puertos de carga USB-C y un moderno sistema de seguridad con cámaras de alta resolución e intercomunicadores”.

Los avances en esta etapa permitirán que las primeras unidades sean trasladadas a Chile próximamente. La llegada del primer tren está prevista para el primer trimestre de 2027.

El presidente de Metro, Patricio Rey, destacó que se trata de una etapa decisiva en el proceso de incorporación de los trenes.

“A la fecha, 7 de las 37 unidades encargadas para la Línea 7 han sido ensambladas y se encuentran en distintas etapas de fabricación y pruebas. El inicio de los ensayos dinámicos confirma el avance del proyecto y nos acerca al momento en que estos trenes lleguen a Chile para la futura puesta en servicio de la línea, contribuyendo a mejorar la movilidad de aproximadamente 1,6 millones de personas, descongestionando Línea 1 y fortaleciendo una alternativa de transporte público sostenible”, comentó.

En tanto, Jean-Michel Morvan, director general de Alstom para Latinoamérica Sur, detalló que “cada prueba superada supone un paso más hacia la puesta en marcha de una línea que cambiará la forma de desplazarse en Santiago. No se trata solo del material rodante, sino de la confianza que hemos forjado a lo largo de más de 50 años de colaboración con Metro de Santiago, lo que ahora permite que cuatro de cada cinco trenes que circulan por la red lleven el nombre de Alstom”.

Y añadió que el proyecto “supone un paso adelante hacia una movilidad de vanguardia para Chile y para la forma en que millones de personas vivirán la ciudad gracias a una solución inteligente y sostenible de Alstom”.