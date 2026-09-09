Canciller raya la cancha tras dichos de embajador Brandon Judd: “Los embajadores no deben opinar sobre la política interna en los países en que están”

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respecto a supuesta información de inteligencia del gobierno estadounidense que vincularía los hechos de violencia del estallido social a “grupos de izquierda“.

En conversación con CNN Chile, Judd había manifestado que “cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”.

Sus dichos motivaron que Cancillería lo citara para hoy miércoles para explicar sus dichos, a raíz de posibles antecedentes que pudiera tener el gobierno de Estados Unidos en relación con los hechos.

Pérez Mackenna aborda dichos de embajador Brandon Judd

Luego de una breve reunión entre ambas autoridades, el ministro de Relaciones Exteriores informó que “recibimos al embajador de Estados Unidos en Chile, don Brandon Judd, para solicitar información sobre antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días que siguieron”.

Del mismo modo, destacó que “el embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar información de la que disponga. La Cancillería tiene que hacer su trabajo, custodiar los intereses de Chile y disponer los medios para que el resto de las instituciones trabajen con esta información”.

Además, indicó que “una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación. Para este gobierno es de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerla a disposición para dar con los responsables de los actos de violencia”.

Finalmente, Pérez Mackenna aseguró que “los embajadores no deben opinar sobre la política interna en los países en que están. Eso lo hemos hecho saber al embajador ya en varias oportunidades y hoy día es exactamente uno de los temas que tocamos”.

“Así que eso está cubierto por lo que hemos hecho siempre y hoy día no es la excepción”, sentenció.