Fondas y decoración marcan las tendencias de búsqueda en Google a días de Fiestas Patrias

A poco más de una semana de las celebraciones dieciocheras en el país, el comportamiento de los usuarios en internet comenzó a reflejar las prioridades festivas de cara a las celebraciones nacionales. De acuerdo con los registros de la plataforma Google Trends, las consultas de los chilenos se han volcado principalmente hacia dos áreas: la ornamentación de espacios y recintos junto al uso del emblema patrio, y la oferta de fondas y eventos masivos tanto en la Región Metropolitana como en regiones.

El interés por la ambientación tradicional y los preparativos cotidianos ha posicionado conceptos asociados al diseño para hogares y oficinas. Entre las búsquedas más repetidas figuran requerimientos como “guirnaldas Fiestas Patrias”, “adornos Fiestas Patrias para imprimir” y términos vinculados a las normativas vigentes sobre la bandera nacional y su carácter de “obligatorio” para los feriados oficiales. Paralelamente, actividades de esparcimiento doméstico ganaron terreno mediante consultas como “copihue para colorear”, un fenómeno impulsado por iniciativas de diseño local. Sobre este interés, la ilustradora chilena Tere Gott destacó que “el coloring es una actividad increíble para quienes buscan relajarse y disfrutar de estos días libres del 18. Me encanta pensar que cada vez más personas en Chile se quieran sumar a esta actividad y la busquen de manera online”.

En el ámbito de las celebraciones fuera del hogar, la compra de entradas y la revisión de carteleras concentran el flujo de navegación respecto a eventos tradicionales en diversas localidades. En la zona central, las consultas destacan recintos como la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua, además de locaciones en Santiago como el Estadio Bicentenario de La Florida para la fonda “Doña Florinda” y el Parque Bicentenario de Vitacura. La planificación de viajes hacia el litoral también quedó expuesta mediante términos recurrentes orientados al Valparaíso Sporting Club en Viña del Mar y alternativas en la Región de Valparaíso.

Desde la compañía tecnológica precisaron que estos indicadores representan las tendencias de mayor incremento porcentual en el motor de búsqueda en comparación con días habituales. La medición analizó los términos “Fiestas Patrias” y “Fondas” hasta la mañana del 7 de septiembre, evidenciando cómo la planificación logística, el humor tradicional y la organización del feriado concentran la atención digital en la antesala de los festejos patrios.

“Fiestas Patrias”

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La ilustradora chilena, Tere Gott, creadora del trendy “Copihue para Colorear” (ubicado en el número 6 de las preguntas relacionadas a “Fiestas Patrias”), comentó por qué está marcando tendencia: “El coloring es una actividad increíble para quienes buscan relajarse y disfrutar de estos días libres del 18. Me encanta pensar que cada vez más personas en Chile se quieran sumar a esta actividad y la busquen de manera online”, destacó la artista nacional.

Igualmente, compartió un enlace especial para quienes quieran descargar esta imagen para pintar.