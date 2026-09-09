Cobre modera su rally y retrocede en LME mientras el dólar cotiza por debajo de los $930

El precio del cobre grado A se transó este miércoles 9 de septiembre en US$ 6,66 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), lo que representa una caída de 0,44% respecto de la jornada anterior, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El contrato a futuro a tres meses, en tanto, se ubicó en US$ 6,64 la libra, con una baja de 0,50% en el mismo lapso. Los contratos con vencimiento a más largo plazo mostraron variaciones similares, con precios de US$ 6,60 la libra para el contrato al 15 de diciembre de 2027 y de US$ 6,59 la libra para el contrato al 20 de diciembre de 2028.

El promedio del precio del cobre durante lo que va de septiembre alcanza los US$ 6,57 la libra, por sobre los US$ 6,51 la libra registrados como promedio del mes anterior.

En el acumulado del año, la cotización promedio del metal llega a US$ 6,05 la libra, cifra que supera en 40,21% el promedio registrado en igual período de 2025.

Cobre muestra diferencias entre Londres, Nueva York y Shanghái

El movimiento del cobre en Londres contrastó con lo observado en otras plazas bursátiles. En la Bolsa de Nueva York (COMEX), el contrato para entrega en septiembre se cotizó en US$ 6,74 la libra, mientras en la Bolsa de Shanghái (SHFE) los cátodos de cobre para el mismo mes de entrega alcanzaron US$ 7,54 la libra.

En paralelo, los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres retrocedieron 0,80% entre el 8 y el 9 de septiembre, hasta llegar a 235.825 toneladas métricas.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, argumentó: “Técnicamente, el precio continúa sobre sus principales medias móviles y el RSI se mantiene cercano a 67 puntos, todavía sin entrar en zona de sobrecompra, dejando espacio para intentar una nueva ruptura. Un quiebre de los US$ 6,875 podría abrir camino hacia la zona psicológica de US$ 7,00, mientras que un rechazo podría generar una corrección hacia US$ 6,72–US$ 6,70″.

Asimismo, explicó que el rally continúa respaldado por restricciones de oferta y fuertes distorsiones de inventarios entre Estados Unidos, Europa y Asia.

“La incertidumbre sobre posibles aranceles estadounidenses ha incentivado el traslado de cobre hacia almacenes COMEX, mientras los inventarios en Londres y Shanghái permanecen considerablemente más bajos”, detalló.

Dólar se mantiene sobre los $928 pese al impulso del cobre

El dólar se mantiene con presión alcista durante la tarde, cotizando en $928,02, con un alza de 0,33% equivalente a $3,10, luego de marcar mínimos cercanos a los $923,1.

En ese marco, Santillán señaló que el movimiento se da pese al fuerte desempeño del cobre, que vuelve a acercarse a sus máximos históricos y cotiza alrededor de US$ 6,85 la libra, factor que normalmente entrega soporte al peso chileno.

“Por ahora, este impulso está siendo contrarrestado por un escenario internacional de mayor aversión al riesgo. La tensión geopolítica en Medio Oriente continúa aumentando, con nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz y declaraciones de funcionarios iraníes anticipando una intensificación de las represalias contra Estados Unidos”, explicó.

El analista explicó que eso ha mantenido al petróleo en niveles elevados, con el WTI cercano a US$ 94 y el Brent sobre los US$ 100, lo que ha elevado las preocupaciones inflacionarias: “A esto se suma un fuerte repunte de las tasas estadounidenses, con el bono del Tesoro a 10 años superando el 4,85%, mientras el índice dólar recupera terreno hacia los 98,7 puntos”.

“Para las próximas jornadas, el cobre seguirá siendo uno de los principales factores de contención para el USDCLP. Si logra romper sus máximos históricos y extender las alzas, podríamos volver a observar al tipo de cambio buscando la zona de $920-$923. Por el contrario, una mayor escalada geopolítica, acompañada de petróleo y tasas estadounidenses al alza, podría llevar nuevamente al dólar hacia los $930“, añadió.

“Mañana será una jornada clave, con datos de inflación y empleo en Estados Unidos. Una sorpresa inflacionaria al alza reforzaría las expectativas de una Fed más restrictiva y, junto con la tensión geopolítica, podría favorecer nuevas alzas del USDCLP. Por ahora, el tipo de cambio continúa atrapado entre la fortaleza histórica del cobre, que favorece al peso chileno, y un escenario externo que sigue favoreciendo al dólar como activo refugio“, puntualizó.