Banco Central advierte que una desaceleración de la IA afectaría al precio del cobre y el impulso externo para Chile

El Banco Central advirtió este miércoles en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre que el ciclo de inversión asociado a la inteligencia artificial (IA) continúa siendo uno de los principales motores de la economía y de los mercados financieros globales, pero identificó dos fuentes de inquietud que han reemplazado las dudas iniciales sobre la adopción de la tecnología por parte de empresas y personas.

La primera inquietud, según el organismo, es la capacidad de una empresa determinada de rentabilizar su inversión, en la medida en que los avances logrados por los modelos de IA más avanzados pueden ser replicados por otras compañías, lo que influye en la valoración relativa entre competidores.

La segunda es que la magnitud de las inversiones necesarias para mantener competitividad ha resultado mayor a lo anticipado, lo que afecta la rentabilidad esperada y los riesgos asociados al sector en su conjunto.

Inversión en IA alcanza US$ 600.000 millones

El Banco Central detalló que el gasto en capital (CAPEX) agregado de las principales empresas estadounidenses vinculadas al desarrollo de IA alcanzó los US$ 600.000 millones en los últimos cuatro trimestres, un monto más de 80% superior al de los cuatro trimestres previos.

Esa cifra representa cerca de 10% de la inversión total de Estados Unidos y explica en torno a 40% de la variación anual del PIB de ese país durante el período.

El organismo destacó además la velocidad con que las principales empresas han ido aumentando sus planes de inversión. Mientras que a fines de 2025 se esperaban incrementos en torno a 26% y 9% para 2026 y 2027, respectivamente, al cierre estadístico del informe esas cifras se ubicaban en 90% y 40%.

Con ello, la inversión relacionada con la IA alcanzaría un monto en torno a US$ 1,1 billones hacia 2027, equivalente a 3,4% del PIB esperado de Estados Unidos para ese año.

Empresas recurren cada vez más al endeudamiento

El Banco Central explicó que el aumento de la inversión fue financiado inicialmente en su mayoría con fondos propios de las empresas, pero que en los últimos trimestres se ha observado un fuerte incremento del endeudamiento.

Las emisiones de bonos acumuladas hasta julio de 2026 más que duplican las del año anterior, hasta cerca de US$ 250.000 millones.

El organismo estimó que las necesidades de financiamiento del sector podrían situarse entre 2026 y 2028 en torno a US$ 1,5 billones, cerca de 5 puntos porcentuales del PIB de Estados Unidos.

En cuanto a las señales de riesgo, el informe indicó que la prima por riesgo de default que pagan las empresas más insertas en el proceso de inversión en IA se ha duplicado en el último año, mientras que la de empresas comparables no expuestas a esa inversión ha disminuido en el margen.

El Banco Central precisó que, si bien el nivel absoluto de esa prima se mantiene contenido, su evolución reciente sugiere dudas del mercado respecto de la capacidad de las empresas para generar la rentabilidad necesaria frente al mayor endeudamiento.

Mercado comienza a mostrar dudas sobre las inversiones en IA

El organismo agregó que esas dudas también se reflejan en las valoraciones bursátiles, con una volatilidad implícita de las acciones vinculadas a la IA que ha aumentado significativamente en los últimos meses, desacoplándose de la de empresas comparables.

Citando un estudio de eventos en torno a anuncios de resultados corporativos, el Banco Central señaló que las acciones vinculadas a la IA han reaccionado negativamente cuando las empresas anuncian fuertes expansiones de sus planes de inversión, incluso cuando los resultados reportados superan las expectativas del mercado, mientras que en empresas no ligadas a la IA ocurre lo contrario.

¿Qué pasaría si se desacelera la inversión en IA?

El Banco Central advirtió que un escenario de desaceleración relevante de la inversión en IA no solo reduciría el impulso externo para la economía chilena, sino que también implicaría un estrechamiento de las condiciones financieras globales.

El organismo explicó que, a diferencia de episodios tradicionales de aversión al riesgo, las tasas de interés de largo plazo enfrentarían presiones contrapuestas en ese escenario, ya que la menor demanda de fondos para inversión en IA y la mayor demanda por activos seguros presionarían a la baja, mientras las menores perspectivas de crecimiento agravarían las ya complejas perspectivas fiscales de Estados Unidos y de otras economías desarrolladas, limitando esa caída.

El cobre, otro canal de impacto para Chile

Para Chile, el Banco Central identificó un canal de transmisión adicional a través del precio del cobre, cuyo aumento reciente atribuyó en gran medida al ciclo de inversión en IA.

De esta manera, concluyeron que, si bien en su escenario central se espera que ese ciclo continúe sin grandes disrupciones, distintas señales implícitas en los precios de los activos dan cuenta de dudas del mercado, y que un eventual escenario de desaceleración reduciría el crecimiento global, estrecharía las condiciones financieras y disminuiría el precio del cobre, afectando negativamente el impulso externo para la economía chilena.