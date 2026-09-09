“La exploración es el corazón de la minería”: Biministro Mas valora incentivos del proyecto de Mercado de Capitales

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast presentó un proyecto de ley que busca facilitar el acceso a la vivienda mediante nuevas herramientas de ahorro y financiamiento hipotecario, además de una serie de cambios destinados a profundizar el mercado de capitales chileno.

En ese marco, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, enfatizó que el foco minero de los incentivos tributarios incluidos en el “Proyecto de Ley de Mercado de Capitales, la Casa Propia y el Ahorro” permitirá atraer mayor inversión nacional y extranjera, y mejorar el acceso al financiamiento de compañías de alto crecimiento y proyectos de exploración minera temprana, reconociendo adecuadamente el riesgo y los plazos propios de esta actividad.

Gobierno busca atraer capital para la exploración minera

El biministro sostuvo que la exploración constituye la etapa central de la actividad minera, pero también la de mayor riesgo, y que integrarla al mercado de capitales permite diversificar ese riesgo y atraer fondos de inversión globales y nacionales que buscan rentabilidad y sostenibilidad.

“Al integrar la exploración minera al mercado de capitales, diversificamos ese riesgo de manera inteligente y atraemos fondos de inversión globales y nacionales que buscan rentabilidad y sostenibilidad. Es una fórmula perfecta: el capital privado asume el riesgo inicial y, cuando el yacimiento se descubre, todo el país se beneficia de una nueva fuente de empleo, desarrollo y royalty”, señaló Mas.

La iniciativa legislativa del Gobierno contempla un paquete de medidas y beneficios tributarios orientados a incentivar el desarrollo de inversiones en exploración minera en el país.

El biministro destacó que se trata de una forma concreta de asegurar que sigan naciendo nuevos proyectos mineros en Chile, cuidando el futuro y la competitividad de la principal industria del país: “La exploración es el corazón de la minería, pero es una etapa de alto riesgo“.

Nuevo segmento bursátil para empresas de exploración

En términos concretos, el proyecto de ley crea el Estatuto de Incentivos para la Inversión en el Segmento Junior de la Bolsa, que habilita a las bolsas, previa aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a constituir un segmento especial y diferenciado del general, en el que los emisores se clasifican, según su giro principal, como Emisores de Exploración Minera.

La propuesta sustituye además los requisitos de inscripción, oferta pública e información continua establecidos en la Ley N°18.045 por un régimen simplificado y proporcional a la etapa de desarrollo de cada empresa, sin necesidad de inscripción en el Registro de Valores y con el acompañamiento permanente de un Agente Patrocinador que verifica el cumplimiento de los requisitos del emisor y vela por sus obligaciones de información.

Junto con esta simplificación regulatoria, el proyecto establece para quienes inviertan en emisores de exploración minera un mecanismo de traspaso de los gastos de exploración greenfield hacia los inversionistas que financiaron su ejecución.

Exploración temprana enfrenta dificultades para acceder a financiamiento

Actualmente, las compañías que desarrollan proyectos de exploración minera temprana dependen casi exclusivamente del financiamiento privado, ya que la regulación bursátil vigente deja, por lo general, fuera de la posibilidad de financiamiento público a las empresas de menor tamaño.

Los requisitos de inscripción, oferta pública, gobierno corporativo e información continua, diseñados en función de compañías consolidadas, constituyen exigencias que muchas empresas en etapa temprana no están en condiciones de cumplir, o solo pueden hacerlo incurriendo en costos desproporcionados a su tamaño.

De acuerdo con datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el comportamiento de las empresas de exploración en Chile se ha vuelto más concentrado en programas de mayor tamaño, principalmente de grandes compañías, que acumularon en 2025 un presupuesto total de US$ 874 millones, de los cuales solo cerca de US$ 206 millones se destinaron a exploración inicial.

En el último año, la inversión en exploración minera en el país aumentó US$ 80,7 millones respecto de 2024, lo que ubicó a Chile como el cuarto destino con mayor presupuesto a nivel mundial para este tipo de actividad.

La asignación estuvo fuertemente concentrada en cobre, que representó 76% del gasto total, equivalente a US$ 669,6 millones.