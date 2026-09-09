Amplían detención del exfiscal Vinko Fodich, tres PDI y un familiar de Parisi por presunta asociación criminal

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago amplió hasta el viernes la detención de siete personas investigadas por presuntamente formar parte de una organización criminal que realizaba secuestros extorsivos.

Entre los imputados del caso están el exfiscal Vinko Fodich; tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI) —dos oficiales y un agente policial—; y Luis Moraga Parisi, familiar del excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, según consignó Radio Biobío.

La indagatoria, encabezada por la Fiscalía Supraterritorial junto con la PDI, apunta a supuestos delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión y vulneraciones a la ley orgánica de la entidad policial, entre otros.

Tras la decisión del juzgado de ampliar la detención de los imputados, se fijó la audiencia de formalización para el viernes 11 de septiembre.

En relación a los 7 detenidos que son investigados por secuestro extorsivos, asociación criminal, extorsión, entre otros hechos, que realiza la Fiscalía Supraterritorial @FiscaliaFSTcl junto con @PDI_CHILE, se amplió su detención para el día viernes en el Séptimo Juzgado de… pic.twitter.com/mtYKg8REbg — Fiscalía Supraterritorial (@FiscaliaFSTcl) September 9, 2026

Exfiscal Fodich es investigado por presunto lavado de activos

Cabe recordar que Fodich fue detenido durante esta jornada por presunto lavado de activos. Asimismo, funcionarios policiales incautaron equipos tecnológicos de sus oficinas para recopilar más antecedentes de las causas que se le acusan.

Según una investigación de CIPER, el Ministerio Público solicitó levantar el secreto bancario del abogado y exfiscal tras ser vinculado a una red de lavado de activos.

A esto se suma que Fodich tendría nexos con distintos ciudadanos chinos —entre ellos Tao Jiang— y con el excandidato a concejal del Partido por la Democracia (PPD), Luis Muñoz, con quienes habría compartido la propiedad de la casa de cambio Change Panda SpA, la cual registraría depósitos en efectivo por $5.790 millones.