17 niños y adolescentes han muerto por armas de fuego en 2026, según la Defensoría de la Niñez

El indicador elaborado por la Defensoría de la Niñez reportó que un total de 17 niños y adolescentes han fallecido por armas de fuego hasta el 22 de agosto de 2026, cinco menos que los registrados a igual fecha del año pasado.

La actualización de cifras realizada por la Defensoría advierte que la violencia armada continúa afectando gravemente a la niñez y adolescencia y presenta una fuerte concentración tanto por edad como territorial.

“Valoramos que se observe una disminución, pero no podemos considerar aceptable que 17 niños, niñas y adolescentes hayan perdido la vida por armas de fuego durante este año. Cada una de estas muertes constituye una vulneración extrema de derechos y demuestra que el Estado debe perseverar en una respuesta coordinada, preventiva y territorialmente focalizada”, subrayó el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

Ocho de cada diez víctimas tenían entre 15 y 17 años

Según consignó la Defensoría de la Niñez, los datos muestran que la violencia armada afecta especialmente a adolescentes. Entre 2024 y el 22 de agosto de 2026 se han registrado 98 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes por armas de fuego y el 90% de las víctimas tenía entre 13 y 17 años.

La concentración es aún mayor entre los adolescentes de 15 a 17 años: 77 de las 98 víctimas pertenecían a este grupo de edad, equivalente al 79% del total.

A raíz de estos antecedentes, la Defensoría de la Niñez expuso que se requieren políticas de prevención que consideren especialmente las condiciones de vida y seguridad de las y los adolescentes, evitando enfoques que los estigmaticen o responsabilicen por la violencia de la cual son víctimas.

“Este grupo no puede ser visto únicamente desde una perspectiva de seguridad o como parte del problema. Son sujetos de derecho que deben ser protegidos frente a la circulación de armas, la violencia en sus territorios y la exposición a dinámicas delictuales que muchas veces se aprovechan de contextos de exclusión y falta de oportunidades”, afirmó el defensor Quesille.

📰Actualización de indicadores de la Defensoría de la Niñez: 17 niños, niñas y adolescentes han muerto por armas de fuego en 2026: ocho de cada diez víctimas desde 2024 tenían entre 15 y 17 años • Hasta el 22 de agosto se han registrado 17 fallecimientos de niños, niñas y… pic.twitter.com/glS4z9UAx5 — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) September 9, 2026

Al desagregar la información por el lugar de origen del disparo, se identifica que la mayoría de los fallecimientos corresponde a víctimas en lugares no especificados, indicador que es el más cercano a lo que comúnmente conocemos como “bala loca”.

Región Metropolitana concentra seis de cada diez fallecimientos

Entre 2024 y el 22 de agosto de 2026 se han registrado 98 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes por armas de fuego en el país. De ellos, 68 ocurrieron en la Región Metropolitana, equivalente al 69% del total nacional. Le sigue la Región del Biobío, con 13 fallecimientos, equivalentes al 13%.

La tendencia es aún más marcada durante este año: 13 de los 17 fallecimientos registrados en 2026 ocurrieron en la Región Metropolitana.

Para la Defensoría de la Niñez, estos antecedentes muestran la necesidad de fortalecer las intervenciones en los territorios que concentran la violencia armada mediante una coordinación efectiva entre las instituciones de seguridad, educación, salud, protección social y protección especializada de la niñez y adolescencia.

Cabe mencionar que la Defensoría de la Niñez realiza este seguimiento en el marco de sus funciones de observación de la actuación de los órganos de la Administración del Estado y seguimiento de la situación nacional en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La información utilizada proviene de fuentes oficiales, tales como el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, el Centro de Estudios y Análisis del Delito y el Ministerio Público.