Amazon, Microsoft y Google entre ellos: Chile suma más de US$ 7.500 millones en inversiones comprometidas en data centers

Chile opera actualmente cerca de 386 MW de capacidad en data centers y cuenta con más de US$ 7.500 millones en inversiones comprometidas por grandes proveedores tecnológicos, entre ellos Amazon Web Services, Microsoft y Google, según antecedentes publicados durante 2026 y expuestos en el marco del encuentro tecnológico Transworld Connect 2026.

El encuentro reunió a líderes y especialistas de la industria de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para abordar los desafíos que enfrenta el país para consolidarse como un hub digital en Latinoamérica, en un escenario marcado por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) y la expansión de infraestructura crítica asociada a ese proceso.

Entre los compromisos de inversión más relevantes destaca el anuncio realizado por Amazon Web Services en 2025, que contempla un monto superior a US$ 4.000 millones durante 16 años para el desarrollo de tres centros de datos en distintas ubicaciones del país.

La compañía ha señalado que esta infraestructura permitirá a organizaciones chilenas acceder a tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y machine learning, manteniendo sus datos dentro del territorio nacional.

Inteligencia artificial aumenta las exigencias para los data centers

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el encuentro, la expansión de la IA está modificando rápidamente las necesidades de infraestructura digital a nivel global, lo que ha llevado a los data centers a dejar de evaluarse únicamente por su capacidad de almacenamiento y procesamiento, e incorporar criterios de resiliencia, eficiencia, seguridad y capacidad de anticiparse a fallas.

En ese contexto, el representante de Elecnor, Abraham Valdebenito, destacó el aporte de la analítica avanzada y la inteligencia artificial predictiva para asegurar la continuidad operacional de estos centros de datos, en momentos en que el crecimiento de aplicaciones basadas en modelos de IA está aumentando la demanda por capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad a nivel local.

“Hoy, herramientas como la telemetría e IA predictiva permiten mapear dependencias ocultas y anticipar contingencias antes de que interrumpan las funciones críticas del país”, señaló.

Plan Nacional de Data Centers busca triplicar la industria

El crecimiento de la infraestructura ocurre en el marco del Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, vigente en Chile desde 2024, cuyo objetivo es triplicar el tamaño de esta industria en un plazo de cinco años, atraer nuevas inversiones y promover un desarrollo sostenible del sector, incorporando variables como energía, agua, regulación y capital humano.

Sin embargo, la expansión de la inversión no está exenta de desafíos. La gerente general de Chile Data Centers, Natalia López Céspedes, planteó que el crecimiento de la infraestructura debe ir acompañado de una estrategia de formación y reconversión laboral, en momentos en que el país enfrenta una brecha anual de alrededor de 6.000 profesionales de tecnologías de la información, según antecedentes del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

“No existe desarrollo de Inteligencia Artificial ni crecimiento de infraestructura sin talento capacitado. Para capturar las inversiones globales, Chile requiere seguridad jurídica, pero también cerrar la brecha digital articulando la oferta formativa con las demandas reales de la industria, educando a la ciudadanía y promoviendo un desarrollo sostenible”, afirmó.

Crean nuevos perfiles ocupacionales para la industria

La necesidad de contar con capital humano especializado llevó al Ministerio de Ciencia, en conjunto con ChileValora y el Ministerio del Trabajo, a definir en febrero de 2026 tres nuevos perfiles ocupacionales vinculados a la industria de data centers, en el marco del mismo Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, con el objetivo de establecer estándares de competencias para un sector que requiere operaciones continuas, seguras y altamente tecnificadas.