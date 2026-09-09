Manejaba sin licencia: Dictan prisión preventiva para sujeto que atropelló a Rolando Jiménez

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la máxima medida cautelar para el conductor que atropelló el martes pasado al histórico dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, en la comuna de Providencia.

El conductor, de 47 años, fue detenido por Carabineros de Chile tras darse a la fuga y no prestar auxilio al activista LGBT, quien resultó con lesiones de gravedad en distintas partes de su cuerpo.

Ante ello, la fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Oriente, María Cecilia Pino, explicó que se formalizó al sujeto por los delitos de “darse a la fuga” y “cuasidelito de lesiones graves”, aunque no descartó que estas puedan evolucionar.

“Hasta el minuto, las lesiones de la víctima están catalogadas de esa forma, pero pueden evolucionar. Las imágenes nos señalan que efectivamente se trata de una camioneta, pero es una camioneta que está adaptada, de un peso superior a los 3.000 kilos. Por lo tanto, las consecuencias que tuvo la víctima todavía están evaluándose“, precisó.

Asimismo, Pino reveló que el hombre no contaba con licencia de conducir y tenía la revisión técnica vencida del vehículo con el que atropelló a Jiménez.

“En cuanto a los hechos que se formalizaron, tienen relación con el atropello que sufrió la víctima en un paso peatonal, que además tiene señalización de semáforo en funcionamiento. Y la otra situación que agrava esto es que el imputado circulaba por la vía exclusiva de locomoción colectiva“, agregó.

Ante estos antecedentes, el tribunal dictó prisión preventiva para el imputado y estableció una caución de $3 millones.

Además, fijó un plazo de 120 días para la investigación del Ministerio Público.