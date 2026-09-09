Sala Cuna Universal: Defensoría de la Niñez responde a Vanessa Kaiser tras afirmar que el proyecto “permite al Estado quitarle a los niños a los padres”

La senadora del Partido Nacional Libertario (PNL), Vanessa Kaiser, se refirió a la votación del proyecto de Sala Cuna Universal en el Senado.

Cabe recordar que la iniciativa fue despachada por el Senado y pasó a segundo trámite legislativo, por lo que deberá ser revisada en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En ese contexto, la legisladora expresó su preocupación por una de las normas aprobadas, que establece que los niños menores de dos años, hijos de personas trabajadoras, o respecto de quienes estas ejerzan el cuidado personal, tendrán derecho a acceder a salas cuna durante la jornada laboral de la persona trabajadora, para recibir alimentación, cuidado, protección y atención para su desarrollo integral.

“Se acaba de aprobar dentro del proyecto de Sala Cuna un artículo que permite al Estado quitarle a los niños a los padres desde los 0 a 2 años”, advirtió la legisladora a través de su cuenta de X.

Asimismo, acusó que esta idea tiene como objetivo promover la denominada “batalla cultural”.

Defensor de la Niñez responde a dichos de Vanessa Kaiser

Por su parte, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, comentó los dichos de la senadora Kaiser y aclaró: “Tener derecho a acceder a una sala cuna no significa estar obligado a asistir, y mucho menos significa que el Estado pueda separar a un niño o una niña de su familia”.

Ante las afirmaciones que se han difundido públicamente, explicó que es necesario precisar qué establece efectivamente el proyecto despachado por el Senado.

“Reconoce a los niños y niñas menores de 2 años, hijos de personas trabajadoras o que estén bajo su cuidado personal, el derecho a acceder a esa sala cuna durante la jornada laboral de su madre, padre o cuidador. Es un derecho de acceso, no es una obligación de asistencia. El proyecto tampoco entrega al Estado nuevas facultades para separar a niños y niñas de sus familias”, argumentó.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, se refiere a las afirmaciones difundidas públicamente sobre el proyecto de Sala Cuna Universal y aclara sus alcances desde un enfoque de derechos. Afirma que cualquier interpretación que presente el reconocimiento de niños y niñas como… pic.twitter.com/xz1a5OIZ6H — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) September 9, 2026

En esa línea, remaercó que los niños son titulares de derechos desde sus primeros días de vida, y la sala cuna forma parte de la educación y del inicio de su trayectoria educativa.

“Reconocer ese derecho amplía las posibilidades de las familias para acceder a educación parvularia y cuidado, no sustituye sus decisiones ni sus responsabilidades. Reconocer a niños y niñas no debilita el rol de las madres y padres. La Ley 21.430 establece expresamente que el derecho y deber de crianza, cuidado, formación, protección y orientación corresponde preferentemente a padres, madres y cuidadores, y que el Estado debe proteger y apoyar a las familias en el cumplimiento de esas responsabilidades. Las políticas públicas pueden ser discutidas y perfeccionadas, pero ese debate debe darse siempre sobre la base de información veraz y sin presentar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como una amenaza para sus familias”, concluyó.