Feria Aparte 2026: ¿Cuándo y dónde se realizará la quinta edición de la feria de arte contemporáneo?

La Feria Aparte prepara su quinta edición, con una programación que reunirá a más de 40 expositores de artes visuales y diversas actividades en torno al arte contemporáneo.
En sus antiguas ediciones ha reunido a más de 30.000 personas, quienes han podido disfrutar 150 galerías, colectivos, talleres y proyectos de más de 800 artistas y alcanzando la venta de más de 2.000 obras, según dio a conocer Pulso.
La nueva versión sumará nuevas alianzas para los proyectos invitados. Entre las novedades destaca el Premio AGAC a la Propuesta Expositiva, que reconocerá los trabajos curatoriales, el montaje, la relación entre las obras y la experiencia construida para el público.
Además, por tercer año consecutivo se entregará el Premio Adquisición MAC y la Fundación Mecenas realizará por segundo año su Premio Adquisición, cuya obra premiada pasará a formar parte de la Colección Mecenas.
¿Dónde se realizará la nueva edición de Feria Aparte?
- Fechas: viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026
- Lugar: Ex Cervecería Ebner – Mall Barrio Independencia
- Dirección: Avenida Independencia 565, Independencia, Región Metropolitana
- Entrada: gratuita
Lo más leído
- Bonos del IPS sin cobrar: Revisa si tienes pagos pendientes que aún puedes retirar
- Senado despacha proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para el ingreso y permanencia
- Yasna Provoste (DC) y el debate que sigue en la Cámara por Sala Cuna Universal: “Esperamos consistencia y coherencia”
- Imputado por robo con intimidación atacó a su defensora pública al decretarse su prisión preventiva
- Sala Cuna Universal: Defensoría de la Niñez responde a Vanessa Kaiser tras afirmar que el proyecto “permite al Estado quitarle a los niños a los padres”