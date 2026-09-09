Feria Aparte 2026: ¿Cuándo y dónde se realizará la quinta edición de la feria de arte contemporáneo?

La Feria Aparte prepara su quinta edición, con una programación que reunirá a más de 40 expositores de artes visuales y diversas actividades en torno al arte contemporáneo.

En sus antiguas ediciones ha reunido a más de 30.000 personas, quienes han podido disfrutar 150 galerías, colectivos, talleres y proyectos de más de 800 artistas y alcanzando la venta de más de 2.000 obras, según dio a conocer Pulso.

La nueva versión sumará nuevas alianzas para los proyectos invitados. Entre las novedades destaca el Premio AGAC a la Propuesta Expositiva, que reconocerá los trabajos curatoriales, el montaje, la relación entre las obras y la experiencia construida para el público.

Además, por tercer año consecutivo se entregará el Premio Adquisición MAC y la Fundación Mecenas realizará por segundo año su Premio Adquisición, cuya obra premiada pasará a formar parte de la Colección Mecenas.

¿Dónde se realizará la nueva edición de Feria Aparte?