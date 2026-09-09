¿Qué se viene en el Teatro Municipal para septiembre? Gala Presidencial, aniversario y concierto de Paolo Bortolameolli y Jean-Yves Thibaudet

¿Cómo viene la cartelera en el Teatro Municipal de Santiago? Durante septiembre no solo se celebra un nuevo aniversario, el número 169, sino que también el recinto cultural se convierte en escenario de uno de los actos institucionales más importantes del país: la Gala Presidencial.

En esta ocasión, el Teatro Municipal de Santiago presentará el concierto Danzas sinfónicas, que reúne el protagonismo de la Orquesta Filarmónica de Santiago en las Danzas sinfónicas, Op. 45, de S. Rachmaninov; el virtuosismo del pianista francés Jean-Yves Thibaudet en el Concierto para piano en fa, de G. Gershwin, como solista; y la nueva creación musical Sphenicus, del músico chileno Vicente Vivanco, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Santiago bajo la batuta de su titular, Paolo Bortolameolli.

Bortolameolli explica que este programa, que se presentará al público los días 12 y 14 de septiembre y en la Gala Presidencial el mismo 18, es uno de los más coloridos del año, con una variada y robusta paleta de orquestación.

“Tendrá el privilegio de contar con la interpretación de Jean-Yves Thibaudet, superestrella del piano y autoridad mundial en Gershwin, que seguro nos deslumbrará con su versión de este concierto de cepa jazzística. Y también tendremos las maravillosas Danzas sinfónicas de Rachmaninov, donde la orquesta actúa como si fuera un gran solista. Sin duda, un regalo para los oídos”, explica.

La trayectoria de Jean-Yves Thibaudet

Jean-Yves Thibaudet es uno de los mejores pianistas del mundo. Esta temporada vuelve a presentarse junto a las principales orquestas del mundo, incluyendo las filarmónicas de Santiago, Nueva York, Los Ángeles y Rotterdam, además de las sinfónicas de Boston, Chicago, San Francisco, Detroit, Baltimore, Dallas y Oregon.

Ha participado en más de 70 álbumes y seis bandas sonoras cinematográficas, recibiendo dos nominaciones al Grammy, dos premios Echo, el Premio de la Crítica Discográfica Alemana, el Diapason d’Or, el Choc du Monde de la Musique, el Premio Edison y galardones de la revista Gramophone.

Entre las bandas sonoras a las que ha contribuido destacan las de las películas Orgullo y prejuicio (2005) y Atonement (2007), del compositor Dario Marianelli; Extremely Loud & Incredibly Close (2011) y The French Dispatch (2021), de Alexandre Desplat; y Wakefield (2021), de Aaron Zigman. Su vestuario de concierto está diseñado por Dame Vivienne Westwood.

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Las entradas para este concierto pueden adquirirse en las boleterías del Teatro, ubicadas en Agustinas y Parque Arauco, y a través de(http://www.municipal.cl).