Rescate de los 33 mineros llegará a Disney+ en nueva serie de National Geographic

Uno de los episodios más emblemáticos de Chile fue el rescate de 33 mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de la mina San José en 2010. Tras 16 años, este relato será protagonista de la nueva entrega de la reconocida franquicia “Carrera contra el tiempo” de National Geographic.
Disney+ anunció el estreno de El rescate de los mineros chilenos: Carrera contra el tiempo. La entrega será parte de una serie de tres episodios producida por Blast Films que debutará en la plataforma el próximo 26 de septiembre.
La producción promete ser el “relato definitivo” de la tragedia, en la cual se llevó a cabo un exhaustivo operativo de rescate a los mineros atrapados, que se extendió por casi 70 días y que resultó en un rotundo éxito.
El filme contará con imágenes inéditas grabadas con teléfonos dentro de la mina y entrevistas a sobrevivientes, familiares y rescatistas; incluso algunos entregarán por primera vez su testimonio.
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