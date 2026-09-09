Gobierno decide retirar a Chile de las negociaciones de la ONU sobre cooperación tributaria internacional

El Gobierno decidió retirar a Chile de la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional entre los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicha iniciativa comenzó su diseño en 2025 y buscaba articular un mecanismo de cooperación tributaria entre los países involucrados.

El retiro del Gobierno fue informado a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, según consignó La Tercera, en el que se reconoció la “importancia de la cooperación tributaria internacional”, pero se presentaron reparos ante la propuesta actual y sus posibles alcances.

“Chile reconoce la importancia de la cooperación tributaria internacional y ha sido parte del proceso, evaluando de manera detenida el rumbo de las negociaciones del futuro convenio y las implicancias jurídicas que se desprenden de él”, señaló el documento.

No obstante, en el escrito advirtieron que “el análisis técnico es que, tal como se presenta el texto del acuerdo, existen incertidumbres considerables respecto a su alcance y funcionamiento que podrían limitar la soberanía en materia tributaria, la cual debe ir en línea con el marco constitucional, la política fiscal, así como con los compromisos internacionales vigentes de Chile”.

PNL valora retiro de Chile de las negociaciones

La decisión del Ejecutivo fue valorada por el Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad que a través de un comunicado agradeció “la respuesta del Gobierno del presidente José Antonio Kast, tras aceptar retirar a Chile del proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional”.

En el documento, indicaron que lo anterior “constituye un avance concreto en la defensa de la soberanía nacional y de la facultad de Chile para definir su política tributaria”.

Argumentaron que “la cooperación internacional es positiva cuando respeta la independencia de los Estados, pero ningún organismo supranacional debe condicionar decisiones que corresponden a los chilenos y a sus instituciones“.

Por su parte, el timonel de la colectividad y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, advirtió en el texto que “vincular la política tributaria con obligaciones internacionales de DD. HH. abre la puerta a que mañana una rebaja de impuestos pueda ser cuestionada no como una decisión económica, sino como un supuesto incumplimiento internacional. Las decisiones tributarias de Chile deben tomarse en Chile”.