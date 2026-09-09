Imputado por robo con intimidación atacó a su defensora pública al decretarse su prisión preventiva

Un imputado agredió a una defensora penal pública el martes pasado durante una audiencia de control de detención en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

El hecho fue confirmado a través de un comunicado por la Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos (ADEF), en el que detallaron que, tras decretarse la prisión preventiva para el imputado por robo con intimidación, este atacó a la abogada.

De acuerdo con la agrupación, la agresión, “particularmente grave” y que fue tanto física como verbal, “requirió la intervención inmediata de personal de Gendarmería para controlar la situación”.

Agregaron que la víctima, quien “se encuentra muy afectada” tras los hechos, fue “trasladada a constatar lesiones y posteriormente prestó declaración”.

Desde la ADEF señalaron que se encuentran “evaluando la interposición de una querella criminal, ya que situaciones como esta son intolerables y afectan gravemente nuestra función pública como defensores”.

“Como directiva, nos preocupa profundamente este nuevo episodio de violencia en el ejercicio de la defensa. Ningún defensor o defensora debe estar expuesto a una agresión por cumplir con su labor profesional”, remarcó el comunicado.

En tanto, la Defensoría Penal Pública expresó su solidaridad y respaldo a la defensora afectada. Asimismo, la entidad afirmó que “dispondrá de todo el apoyo institucional necesario para que pueda retomar sus funciones en un ambiente seguro, con los resguardos que correspondan y con especial atención a su bienestar e integridad”.