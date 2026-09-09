Bonos del IPS sin cobrar: Revisa si tienes pagos pendientes que aún puedes retirar

Quienes sean pensionadas, pensionados o beneficiarios de prestaciones pagadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) podrían tener montos pendientes de cobro que aún no han retirado.
El ente tiene a disposición una página web para que las personas puedan revisar si es que tienen algún pago pendiente disponible para su retiro, correspondiente a una pensión o beneficio administrado por ellos.
El fin es que se pueda revisar de forma rápida si existen montos no retirados en el local de pago al que fueron asignados, antes de que estos caduquen, ya que los beneficios cuentan con un plazo estipulado para ser cobrados.
Beneficios pagados por el IPS que se pueden revisar
- Pensión Garantizada Universal (PGU).
- Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
- Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.
- Asignación Familiar.
- Subsidio Familiar (SUF).
- Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo).
- Pensiones de las ex cajas de previsión social.
¿Cuáles son los tipos de pago?
- Están próximos a vencer: Solicítalos durante el mes en curso en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.
- Requieren revisión: Dirígete con tu cédula de identidad a una sucursal ChileAtiende.
- Puedes solicitarlos en línea a través del sitio web ChileAtiende, y recibirlos por transferencia bancaria o retirarlos en una sucursal del BancoEstado o la Caja Los Héroes.
Consulta si tienes pagos sin cobrar
- Ingresa al sitio web ChileAtiende, donde se debe ingresar el RUN del solicitante y fecha de nacimiento. En caso de que tengas pagos por cobrar, solicítalos con tu ClaveÚnica.
- También puedes solicitar una videoatención en ChileAtiende. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
- Otra alternativa es dirigirse a una sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad. Si el trámite lo realiza una apoderada o apoderado, debe presentar un poder notarial con tu permiso y su cédula de identidad.
- El pago estará disponible en cinco días hábiles.
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