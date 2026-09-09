Senador Longton (RN) respalda críticas de Núñez a ministro Barros: “Debería ceñirse estrictamente a su cartera”

El senador de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, respaldó este miércoles las críticas vertidas por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, en contra del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, de quien señaló que se comporta como un “vocero”.

En conversación con CNN Prime, Longton se cuadró con la senadora de RN y sostuvo que “el ministro Barros debería ceñirse estrictamente a su cartera“.

#CNNPrime | Andrés Longton, senador RN, por dichos Paulina Núñez sobre que ministro Barros “opina de todo”: “Comparto eso. El ministro Barros debería ceñirse estrictamente a su cartera”@tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/8JnCKYrgc4 — CNN Chile (@CNNChile) September 10, 2026

En esa línea, indicó que el secretario de Estado debería “tener conversaciones previas cuando se va a referir a temas que son de otras carteras”. “Eso es como lo básico en la gobernabilidad de los países”, remarcó.

Así, afirmó que el “Ministerio de Defensa debería estar más abocado a sacar adelante proyectos como infraestructura crítica, que va a permitir que las Fuerzas Armadas estén posicionadas en determinados lugares estratégicos; también las reglas de uso de la fuerza que estamos tramitando y, obviamente, los fondos plurianuales tan relevantes que es necesario reponer (…) a propósito de ese déficit que tiene nuestro país hace muchos años”.

Al ser consultado por la respuesta de Barros a Núñez en CNN Chile, sostuvo que la autoridad hizo “una aseveración equivocada”: “Porque él dice que la presidenta del Senado no tendría por qué saber lo que pasa en Defensa y en el Gobierno en relación a esas áreas; yo creo que es todo lo contrario. La presidenta del Senado y los parlamentarios tenemos que saber lo que pasa en la cartera de Defensa, tenemos que conocer la postura del ministro”.

Enfatizó que las declaraciones del ministro solo indican “que hay una desconexión entre el Parlamento y su cartera”. “Eso no me parece positivo entendiendo los desafíos que tiene Defensa, sobre todo presupuestarios, y los proyectos de seguridad que tenemos en el Congreso; por lo tanto, me pareció una frase desafortunada“, expuso.

“Fue desafortunada porque revela que hay una desconexión y que el ministro tiene que comprender el rol que tiene, que es precisamente dar a conocer e interrelacionarse con los parlamentarios”, agregó.

#CNNPrime | Andrés Longton, senador RN, por dichos del ministro Barros sobre Paulina Núñez: “Me pareció una frase desafortunada, porque revela que hay una desconexión. El ministro tiene que interrelacionarse con los parlamentarios”@tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/qmnOEhZo4v — CNN Chile (@CNNChile) September 10, 2026

Afirma que “hacen falta unas canas más” en el Gobierno

Al comparar el Gobierno del presidente Sebastián Piñera con el de José Antonio Kast, afirmó que “hacen falta algunas canas más” en ciertas carteras, en específico, en los ministerios de Seguridad Pública y de Defensa Nacional.

“En el Ministerio de Seguridad hacen falta canas; me parece que en el Ministerio de Defensa también hacen falta voces más autorizadas, con mayor experiencia y quizás con mayor bagaje en el aparato público, y son tareas que obviamente le competen a cada ministro”, aseveró.

Si bien remarcó que la “juventud es relevante” para tener “ideas nuevas y rodearte de una energía distinta”, manifestó que es necesario “tener una voz de experiencia al lado”. “Me parece que también en la Segpres, en algunos equipos o divisiones, hace falta aquello”, puntualizó.

Revisa la entrevista completa