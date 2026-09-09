Gobierno proyecta hasta 1,3 millones de viajes turísticos en Chile durante las Fiestas Patrias 2026

¿En qué lugares las personas pretenden disfrutar las Fiestas Patrias? La Subsecretaría de Turismo y Sernatur entregaron sus proyecciones para los próximos días festivos, que este año se extenderán entre el jueves 17 y el sábado 19 de septiembre.

Para esas tres jornadas se proyectan entre 1.105.823 y 1.323.043 viajes con pernoctación dentro del país. La cifra representa un crecimiento de entre 7,8% y 29,0% respecto de los 1.025.731 viajes registrados en los tres días equivalentes de 2025.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó que “Fiestas Patrias es uno de los momentos más importantes para el turismo interno y estas proyecciones muestran el enorme movimiento que genera la actividad a lo largo de Chile. Cada viaje significa actividad para alojamientos, restaurantes, transportistas, comercio, emprendedores y servicios turísticos. Queremos que más chilenos recorran nuestro país y que ese movimiento se traduzca en más oportunidades, especialmente para nuestras regiones”.

Este año, el período considerado contempla tres noches, una menos que las cuatro noches asociadas al feriado de 2025. Por esta razón, al comparar el total de ambos períodos completos, la proyección de 2026 se ubica entre un 16,0% por debajo y un 0,5% por sobre el registro del año pasado.

Los lugares preferidos para celebrar las Fiestas Patrias

Con un 46,8% de participación a nivel nacional, la Región Metropolitana se consolida como el principal polo emisor de turistas para Fiestas Patrias 2026, concentrando cuatro de las cinco comunas que más viajes con pernoctación proyectan a nivel nacional: Maipú, Puente Alto, Las Condes y Santiago.

Le siguen las regiones del Biobío, con 9,8%; Valparaíso, con 7,2%; La Araucanía, con 6,2%; y Los Lagos, con 5,2% de los viajes emitidos.

En cuanto a los destinos, Valparaíso será la región más visitada, con el 23,0% de los viajes con pernoctación proyectados. En segundo lugar se encuentra O’Higgins, con 11,2%, seguida por la Región Metropolitana, con 9,5%. Maule y La Araucanía también aparecen entre los principales destinos para estas celebraciones.

Al respecto, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, indicó que “las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana serán las más visitadas. Valparaíso liderará en las llegadas de Fiestas Patrias 2026, concentrando casi uno de cada cuatro viajes con pernoctación del país, un protagonismo que se explica por el atractivo de sus destinos costeros. En ese contexto, Algarrobo y Viña del Mar se posicionan como las comunas que recibirán más visitantes a nivel nacional, seguidas por El Tabo y El Quisco, confirmando al litoral de la región como el principal foco turístico del feriado”.

En concreto, Algarrobo liderará la recepción de visitantes a nivel comunal, con el 2,5% del total nacional y entre 27.622 y 33.047 viajes recibidos, seguida por Viña del Mar, con el 2,47% de los desplazamientos, equivalente a entre 27.338 y 32.709 viajes. También destacan El Tabo, con el 2,3% del total nacional y entre 25.446 y 30.444 viajes recibidos, y El Quisco, con el 2,02% y entre 22.330 y 26.716 viajes.

Fuera de la V región, la comuna de Coquimbo se ubicará entre los principales destinos del país, concentrando el 1,96% de los viajes proyectados, con un flujo estimado de entre 21.671 y 25.928 visitantes.

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Empleo turístico sigue creciendo

El movimiento esperado para Fiestas Patrias se produce, además, en un escenario de crecimiento del empleo asociado al turismo.

Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, las Actividades Características del Turismo (ACT) alcanzaron 662.390 personas ocupadas, un 2,2% más que en igual período del año anterior y equivalentes al 7,1% del empleo total del país.

Dentro del sector, alojamiento y servicios de comidas concentra más de 424 mil empleos, mientras que el transporte turístico supera los 91 mil ocupados. Destaca especialmente el crecimiento interanual del empleo en transporte turístico, de 9,4%, y el aumento de 3,8% en la ocupación femenina, que llega a más de 329 mil trabajadoras.

“El turismo es empleo, crecimiento y desarrollo regional. Por eso queremos que cada vez que una familia viaje por Chile también entendamos que detrás de esa experiencia hay miles de trabajadores, emprendedores y empresas locales que se activan. Nuestro desafío es seguir haciendo crecer esta industria, generar más empleos y extender sus beneficios durante todo el año”, cerró Lagos.