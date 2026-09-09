Paso Los Libertadores volverá a cerrar este jueves por llegada de nuevo sistema frontal

Ante la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá condiciones climáticas inestables, las autoridades confirmaron que este jueves el Complejo Fronterizo Paso Los Libertadores volverá a cerrar.

Tras la reunión del Comité de Coordinación Chileno y Argentino, en la que se analizaron los reportes técnicos por la llegada del evento meteorológico, se decidió cerrar el paso luego de su breve reapertura esta jornada.

Lo anterior se debe a que “las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera (…) afectarían una transitabilidad segura para los usuarios”.

Por ello, a través de un comunicado, se anunció que “para este jueves 10 de septiembre se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos“.

“Se actualizará mediante este único medio oficial la situación del Sistema Integrado Cristo Redentor, relacionada con la transitabilidad para el día viernes 11 de septiembre, de acuerdo con el seguimiento de las condiciones climáticas y de transitabilidad de la ruta, en un reporte a las 20:00 horas del jueves 10“, añadieron.