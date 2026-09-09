Ministro Arrau arremete contra tribunal por devolver a reo recapturado al centro juvenil del que escapó: “¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, criticó la decisión de un tribunal de devolver al centro de privación de libertad IP-IRC de Copiapó al reo colombiano Néstor Quiñones, quien fue recapturado el pasado 4 de septiembre luego de no regresar a la cárcel tras acceder a un permiso para ir al bautizo de su hijo.

A través de redes sociales, Arrau arremetió contra la situación penitenciaria del criminal de nacionalidad colombiana y la decisión del tribunal de mantenerlo en el recinto penitenciario de Copiapó, pese a las solicitudes del Ministerio Público para cambiarlo a una sección juvenil de la cárcel en la zona.

“El homicida de 21 años, recapturado tras un falso bautizo, es enviado por el tribunal al mismo recinto juvenil del que escapó, aun sabiendo de las evidentes conexiones que permitieron su fuga“, criticó.

El secretario de Estado remarcó que “la decisión se toma a pesar de que la Fiscalía pidió su traslado a la sección juvenil de la cárcel de Copiapó por conductas graves y denuncias de amenazas dentro del centro”.

En esa línea, cuestionó: “¿Qué argumento justifica reenviar a un condenado por homicidio, capaz de fugarse, al mismo recinto juvenil? ¿Qué garantiza que esta vez sea distinto?”.

El homicida de 21 años, recapturado tras un falso bautizo, es enviado por el tribunal al mismo recinto juvenil del que escapó, aún sabiendo de las evidentes conexiones que permitieron su fuga. Más aún, la decisión se toma a pesar de que Fiscalía pidió su traslado a la sección… pic.twitter.com/7orxqnmbj6 — Martín Arrau GH. (@martinarrau) September 9, 2026

Antecedentes de la fuga y las duras críticas del ministro a los tribunales

No es la primera vez que Arrau se refiere al caso del interno, ya que anteriormente se pronunció respecto de su fuga.

En ese momento, el titular de Seguridad volvió a verter críticas contra los tribunales que permitieron al reo asistir a “actividades preparatorias y al bautizo de su hijo” sin custodia de funcionarios de Gendarmería o elementos de seguridad.

“En Copiapó, un condenado a diez años de internación en régimen cerrado por homicidio fue autorizado por tribunales para asistir a las actividades preparatorias y al bautizo de su hijo. La dirección del centro dispuso que saliera bajo vigilancia y custodia de Gendarmería. Sin embargo, el Tribunal accedió a lo solicitado por la defensa del condenado, ordenando que la salida se realizara sin custodia ni elementos de seguridad, como la utilización de esposas, grilletes u otros dispositivos de sujeción“, expuso.

Así, Quiñones asistió al bautizo de su hijo solo con la compañía de profesionales del centro y allí eludió la supervisión de los funcionarios para posteriormente darse a la fuga, explicó Arrau.

“Ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común ni desconocer el riesgo que implica permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia. La búsqueda de nuevas herramientas contra el crimen requiere también el cuidado de las medidas más básicas para la protección de la sociedad“, sostuvo.

De acuerdo con La Tercera, el reo tuvo la supuesta ayuda de funcionarios públicos para fugarse. Entre los involucrados figura presuntamente una funcionaria del IP-IRC que se encontraba suspendida debido a un sumario administrativo previo, a quien se le acusa de haber coordinado la fuga junto con familiares.