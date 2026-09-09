Diputadas del PDG estudian fórmulas de financiamiento para Sala Cuna Universal: “Tenemos que ser responsables fiscalmente”

Las diputadas del Partido de la Gente (PDG) Tamara Ramírez y Flor Contreras, ambas integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, respaldaron avanzar con el proyecto de Sala Cuna Universal en el marco de la discusión que se avecina en la Cámara.

Las parlamentarias plantearon que es importante que durante la tramitación en la Cámara se realicen correcciones para que la Sala Cuna pueda implementarse sin inconvenientes. Su principal preocupación recae en la falta de una fórmula definitiva de financiamiento.

La parlamentaria Ramírez calificó la iniciativa como histórica y especialmente relevante para aumentar las oportunidades laborales de las mujeres, aunque afirmó que llegó debilitada desde el Senado.

“Efectivamente el proyecto de ley de Sala Cuna Universal es un proyecto histórico, por así decirlo, y muy beneficioso, sobre todo para las mujeres hoy día chilenas. Efectivamente viene del Senado bastante debilitado. Aquí es preocupante que estemos hoy día discutiendo eso que, como lo dije en un principio, es un beneficio para las mujeres. Hoy día tenemos que ser también responsables fiscalmente de la forma de financiamiento”, señaló.

Además, remarcó que la discusión no puede concentrarse únicamente en cómo financiar el beneficio, sino también en garantizar que exista una oferta suficiente y compatible con la realidad laboral de las familias.

“Yo también pondría énfasis en analizar la oferta que vamos a tener, porque aquí tenemos que llevarlo a los casos de la vida real. Una mujer que va desde Cerro Navia hasta la comuna de Las Condes y que necesita llevar a su niño a Sala Cuna, ¿vamos a tener una red de oferta que realmente le pueda proporcionar la ayuda a la mujer y cuidar a ese niño hasta los dos años de edad? Claramente es un proyecto que tenemos que sacar adelante y que va en beneficio de todas las mujeres chilenas”, afirmó Ramírez.

En tanto, la diputada Contreras sostuvo que la ausencia de una fórmula cerrada abre una oportunidad para mejorar la iniciativa durante su tramitación en la Cámara.

“Que haya llegado sin financiamiento nos da la oportunidad de nosotros mejorar un proyecto desde acá, desde la Cámara. Nosotros pensamos quizás en un fondo solidario que tenga un copago que sea diferenciado para las regiones, porque eso también es importante, no todas las regiones son iguales. Entonces, desde el PDG vamos a estar muy atentos en eso, en que tenga un buen financiamiento”, indicó.

La parlamentaria Contreras adelantó que la bancada ya se encuentra evaluando alternativas y llamó a asegurar que el diseño final permita a las familias utilizar efectivamente el beneficio.

“No tenemos una fórmula hoy día acabada, pero lo estamos estudiando y mejorando. Pensamos también en un fondo solidario donde exista un copago, donde existan los empleadores, donde exista también el trabajador, que es muy importante que se sienta parte de este proyecto, pero evaluándolo bien y que las mujeres no estén en desmedro y puedan tener una sala cuna decente para donde dejar su hijo y poder trabajar con tranquilidad”, concluyó Contreras.