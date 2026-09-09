Canciller Pérez Mackenna defiende su gestión ante críticas y dice que responderá en la interpelación resguardando la “confidencialidad propia del cargo”

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a la interpelación impulsada por el diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas.

En ese contexto, el titular de Relaciones Exteriores informó que fue notificado de su interpelación para el próximo lunes 28 de septiembre y detalló que, desde que asumió sus funciones, ha asistido 11 veces al Congreso. Por tanto, aseguró que no tiene complicaciones en asistir una vez más.

“Nosotros hemos concurrido al Parlamento 11 veces desde que llegué a mi cargo, así que tenemos total disposición a contestar todas las preguntas que se hagan y siempre, eso sí, custodiando la necesidad de confidencialidad propia del cargo y de las cosas que son importantes para mantener la seguridad nacional”, afirmó.

En esa línea, enfatizó que desde el Gobierno existe la intención de colaborar y también de coordinarse con los distintos organismos del Estado.

Respecto de los cuestionamientos de la oposición a su gestión, precisó que, desde que llegó a la Cancillería, se ha trabajado en tres áreas: seguridad, crecimiento económico y mejorar las confianzas en el ámbito exterior.

“Yo lo que le puedo decir es que los primeros logros de esta Cancillería han sido precisamente en el ámbito de la seguridad. Nosotros partimos, y lo primero que hicimos, el primer viaje que realizó la Cancillería, y en este caso particular, yo, fue a la Antártica, no fue al extranjero, porque teníamos muy claro el tema de la soberanía que, para nosotros, para esta Cancillería, es el tema primordial”, sostuvo.

Además, destacó haber liderado el proceso de restablecer relaciones consulares con Venezuela, además de su viaje a Asia con el fin de ampliar el mercado chileno.

“El plan de la Cancillería no es un plan solamente económico, como ya le expliqué, pero es un plan que, obviamente, también tiene los elementos propios de la ampliación de los mercados para los chilenos”, concluyó.