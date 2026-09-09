Nuevo Nintendo Direct: Metroid, Kirby, Final Fantasy VII y más llegarán a la Switch 2

Este miércoles, en un nuevo Direct, Nintendo reveló su calendario de videojuegos que llegarán a Nintendo Switch 2 en lo que queda de este 2026 y el inicio del 2027.

Entre los principales anuncios destacaron nuevos títulos de franquicias como Metroid, Kirby, Final Fantasy, Monster Hunter, Persona y Resident Evil, además de nuevas versiones de juegos ya conocidos.

Uno de los anuncios más destacados en la instancia fue Metroid Ravenous, una nueva aventura de acción en 2D protagonizada por Samus Aran. El título llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 el 28 de enero de 2027.

Comer… o que te coman. Metroid Ravenous se lanza el 28-01-2027, en exclusiva para #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/4XjDqaXecJ — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

La presentación también mostró Kirby and the World Beyond, una nueva aventura en 3D que permitirá explorar un mundo abierto y utilizar las habilidades de copia del personaje. El juego llegará a Switch 2 durante la primavera de 2027, coincidiendo con el 35.° aniversario de la franquicia.

Kirby and the World Beyond releases spring 2027 on Nintendo Switch 2! Get ready to explore the World Beyond using Copy Abilities in Kirby’s latest 3D adventure. #NintendoDirect pic.twitter.com/JLtr5271Aa — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 9, 2026

Grandes franquicias llegan a Switch 2

Entre los títulos de terceros destacó Final Fantasy VII Revelation, la tercera y última entrega del proyecto de remake de Final Fantasy VII. El juego llegará a Nintendo Switch 2 el 8 de abril de 2027 y continuará la historia de Cloud y sus compañeros.

También se confirmó Monster Hunter Wilds para Switch 2. El título incluirá todo el contenido de sus actualizaciones anteriores, además de juego multijugador local y en línea con soporte multiplataforma. Su lanzamiento está previsto para el 4 de diciembre de este año.

¡El 4 de diciembre #MonsterHunterWilds llegará a #NintendoSwitch2! No solo podrás cazar monstruos en línea, sino también formar grupos de cazadores mediante el juego local. Y, por si fuera poco, ¡en 2027 se lanzará la gigantesca expansión Monster Hunter Wilds: Ascendance! pic.twitter.com/29uR67JC69 — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

Nintendo anunció además Persona 6 y Persona 4 Revival para Switch 2, junto con tres títulos de Resident Evil: Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Gold Edition. Estos últimos estarán disponibles digitalmente desde el próximo 16 de octubre.

An entirely new story will unfold in Persona 6, coming to #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/3HFSRZ6HpX — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 9, 2026

Otras novedades

Entre otras novedades, The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered llegará a Switch 2 el próximo 29 de septiembre con mejoras visuales y de rendimiento, mientras que Star Fox Adventures se incorporará a la biblioteca de Nintendo GameCube – Nintendo Classics.

Mario Kart World también recibirá una actualización gratuita para Switch 2, que incorporará 10 circuitos clásicos de Super Mario Kart como carreras independientes. Además, sumará nuevos recorridos para el modo Knockout Tour y una función de espectador para partidas con amigos.

Una nueva actualización gratuita para #MarioKartWorld… ¡saltará a la pista hoy mismo, tras el #NintendoDirect! ☑️ 10 circuitos clásicos de Super Mario Kart para el modo Carrera VS.

☑️ Dos nuevos rallies para el modo supervivencia pic.twitter.com/TncvlwlSXp — Nintendo España (@NintendoES) September 9, 2026

Revive el Nintendo Direct