“Queda lo de los regímenes penitenciarios”: Senador Longton detalla propuesta con Squella para reforma de seguridad y reconoce que “queda poco” del proyecto original

El senador de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, Andrés Longton, reconoció que la contrapropuesta desarrollada junto al presidente republicano, Arturo Squella, conserva solo “un poco” del corazón de la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno, manteniendo casi exclusivamente los regímenes penitenciarios diferenciados.

Longton explicó en CNN Prime las modificaciones que acordó con el senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, a la reforma de seguridad del Gobierno.

En ese sentido, reconoció que la propuesta de ambos mantiene “solo un poco” del corazón del proyecto constitucional propuesto por el Ejecutivo. “Sí, específicamente lo que queda es lo de los regímenes penitenciarios“, afirmó al ser consultado sobre si la propuesta “es otra reforma”.

#CNNPrime | Andrés Longton, senador RN, por estado de excepción de emergencia propuesto con Squella: “Queda poco del corazón del proyecto del gobierno”@tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/uJy1m5XKuP — CNN Chile (@CNNChile) September 10, 2026

Explicó que, en el caso de los regímenes penitenciarios, se acordó que estos fueran tanto para el crimen organizado como para el terrorismo y “otros delitos graves”. Argumentó que esto es “porque muchas veces la peligrosidad no depende necesariamente de que el delito esté relacionado con el crimen organizado y el terrorismo. Puede ser un homicida, puede ser un violador en serie, etcétera”.

Asimismo, sobre el nuevo estado de excepción del Gobierno, precisó que se modificaron los plazos de la medida y que esta no “incluirá ninguna restricción de garantía adicional a las que ya existen para el estado de emergencia actual, esto es, la libertad de locomoción y reunión”.

“Lo que va a tener distinto (el estado de excepción) es que le vamos a incorporar las amenazas. Es decir, tener un elemento preventivo cuando hay amenazas que pueden significar una alteración del orden público o una amenaza para la seguridad de la nación”, reveló.

#CNNPrime | Andrés Longton, senador RN, por estado de excepción de emergencia propuesto con Squella: “Le vamos a incorporar las amenazas”@tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/NVZbgHNjR4 — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2026



De esta forma, la medida se podrá decretar “antes de que se produzcan los hechos, pero con antecedentes suficientes para poder inferir que se va a producir un hecho de violencia o de inseguridad en determinados barrios, comunas o sectores de nuestro país”.

Respecto a la modificación de los plazos, señaló que el estado de excepción durará solo 30 días y que en primera instancia no pasará por el Congreso Nacional, pero los parlamentarios podrán “dejar sin efecto en cualquier plazo” la medida.

“Es decir, que del día uno al treinta (el Congreso) puede dejar sin efecto el estado de emergencia si lo estima conveniente y la mayoría así lo determina. Y en la primera renovación a los treinta días ya pasa por el Congreso”, añadió.

Además, indicó que el rol de las Fuerzas Armadas en el nuevo estado de excepción no cambia en la propuesta porque “tiene coherencia con todos los estados de excepción, y esto tiene que ver con que cuando las policías son sobrepasadas necesitan un refuerzo”.

#CNNPrime | Andrés Longton, senador RN, por estado de excepción de emergencia propuesto con Squella: “El rol de las FF.AA. no cambia, en coherencia con todos los estados de excepción”@tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/TKOhmZByh1 — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2026

“Hay bastante aceptación”

Al ser consultado por el respaldo de partidos oficialistas a la propuesta suya y de Squella, Longton indicó que cuentan con el apoyo del Partido Republicano.

“El respaldo del Partido Republicano, claramente, si está a la cabeza de esto el presidente de su partido, me imagino que eso debiera estar“, señaló.

Respecto de su partido, explicó que ha conversado con la bancada de RN y con la presidenta de la colectividad, Andrea Balladares, quien afirmó que “está conforme” con la propuesta.

Asimismo, indicó que durante esta jornada conversó también con el senador Javier Macaya y con el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Sanhueza, respecto de las modificaciones a la reforma del Gobierno, y ellos también se “mostraron conformes”.

“Estamos ya empezando a conversar con el presidente de la Comisión de Seguridad; también hemos tenido conversaciones informales con la senadora Paulina Vodanovic (…) y con la senadora Claudia Pascual, pero esto lo vamos a ver más específicamente y más formalmente a la vuelta del 18 de septiembre”, detalló.

No obstante, aseguró que, en general, “en el primer sondeo hay bastante aceptación”.