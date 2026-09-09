Senado despacha proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para el ingreso y permanencia

Este miércoles, la Sala del Senado aprobó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros y establecer herramientas de gestión de la planta, por lo que fue despachado a la Cámara.

La iniciativa tiene como objetivo establecer mejoras a la carrera funcionaria de Carabineros, con el fin de incentivar el mérito, promover la movilidad interna y reforzar los estándares de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la institución.

👮👮🏻Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados proyecto que moderniza el sistema de incentivos a Carabineros ✅¿Qué propone? 👉Mejoras a la carrera funcionaria de Carabineros, con el fin de incentivar el mérito, promover la movilidad interna y reforzar los… pic.twitter.com/gyKKZpKjbd — Senado Chile (@Senado_Chile) September 9, 2026

¿Qué propone el proyecto?