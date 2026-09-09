Senado despacha proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para el ingreso y permanencia

Este miércoles, la Sala del Senado aprobó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros y establecer herramientas de gestión de la planta, por lo que fue despachado a la Cámara.
La iniciativa tiene como objetivo establecer mejoras a la carrera funcionaria de Carabineros, con el fin de incentivar el mérito, promover la movilidad interna y reforzar los estándares de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la institución.
👮👮🏻Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados proyecto que moderniza el sistema de incentivos a Carabineros
✅¿Qué propone?
👉Mejoras a la carrera funcionaria de Carabineros, con el fin de incentivar el mérito, promover la movilidad interna y reforzar los… pic.twitter.com/gyKKZpKjbd
— Senado Chile (@Senado_Chile) September 9, 2026
¿Qué propone el proyecto?
- Permanencia y retiro: Se aumenta el tiempo máximo de permanencia en la institución y se establece un bono imponible de incentivo a la permanencia. Además, se incluye una lista de retiro por cuotas.
- Retiro e inhabilidad: Se establece el retiro absoluto automático y la inhabilidad para desempeñarse en la institución para quienes sean formalizados o condenados por crimen o simple delito.
- Incentivos económicos, riesgo y remuneraciones: Se crea un beneficio trimestral equivalente al 10% sobre el sueldo en posesión —o sueldo base, en el caso del personal que no es de fila—, condicionado al cumplimiento de metas de eficiencia institucional, con un mínimo de 75% de cumplimiento para tener derecho al pago.
- Se otorgará el 100% del beneficio con hasta tres días de ausencia trimestral; el 50%, con cuatro a seis días; y 0%, con siete o más días.
- No se contabilizarán como ausencias las licencias por accidentes en acto de servicio, enfermedad profesional, maternidad o embarazo, reposo preventivo, feriados y permisos legales. Tampoco las enfermedades graves de hijos menores de un año.
- Gratificación especial de riesgo: Se elimina el tope del 20% y se permite alcanzar hasta un 100% del sueldo en posesión para el personal de Orden y Seguridad que realice misiones de riesgo.
- Cargos estratégicos: Se incluye una gratificación de hasta un 30% del sueldo en posesión para un máximo de 80 cargos estratégicos de oficiales titulares con alta responsabilidad operativa, logística o de recursos.
- El proyecto también avanza en materia de ingreso, formación y estatuto del “Carabinero a Prueba”, permitiendo postular desde los 17 años con cuarto medio rendido.
- Asimismo, propone mejoras para los carabineros alumnos y al estatuto del Carabinero a Prueba, además de modificaciones en materia de movilidad interna, gestión de la planta y planificación institucional.
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