Yasna Provoste (DC) y el debate que sigue en la Cámara por Sala Cuna Universal: “Esperamos consistencia y coherencia”

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, abordó el proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que fue despachada por la Cámara Alta y pasó a segundo trámite legislativo, por lo que deberá ser revisada en la Cámara Baja.

En cuanto a su evaluación de la jornada en la Cámara Alta, afirmó que el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, durante la tramitación de la iniciativa y el trabajo de las comisiones de Educación, Hacienda y Trabajo, “nunca estuvo dispuesto a dialogar, escuchar y buscar acuerdos, sino que simplemente a avasallar, a tratar de imponerse por un voto en las comisiones, y creo que eso es el resultado de lo que se vio en la sala”.

Respecto de la posición del Ejecutivo ante la aprobación de la indicación que establece el derecho a sala cuna en los niños y no en los trabajadores, Provoste señaló: “Creo que todas las expresiones muy desafortunadas, por parte del ministro Rau, reflejan la ofuscación que él tenía. Ofuscación que es propia de alguien que no entiende la deliberación democrática, que no entiende el diálogo, que cree que aquí viene a impartir y a dar una orden”, comentó.

Cabe mencionar que la indicación establece que los niños menores de dos años, hijos de personas trabajadoras, o respecto de quienes estas ejerzan el cuidado personal, tendrán derecho a acceder a salas cuna durante la jornada laboral de la persona trabajadora, para recibir alimentación, cuidado, protección y atención para su desarrollo integral. Al respecto, el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad, pues estima que el titular del derecho es el trabajador.

“Esta indicación era absolutamente admisible porque no altera el universo. De hecho, el universo está dado en el propio proyecto de ley, con las gradualidades que se establecen. Y segundo, hacer reserva de constitucionalidad en un primer trámite (…) no me cabe ninguna duda que en el trámite siguiente el gobierno va a buscar eliminar aquello, pero también confío en que la Cámara de Diputados sepa reconocer el derecho de los niños y niñas como sujetos, y, por lo tanto, colocarlos en el centro de la discusión”, dijo la integrante de la comisión de Educación.

Durante la votación fue rechazada la propuesta de financiamiento del gobierno de José Antonio Kast, que contempla una cotización de 0,35%, compensada con una reducción de la cotización del empleador al seguro de cesantía. Cabe mencionar que esta norma obtuvo 25 votos a favor, pero, al requerir quórum calificado, necesitaba 26 para ser aprobada.

Provoste anticipó que “seguramente el Ejecutivo va a querer volver a insistir en la Cámara”.

La senadora subrayó que, respecto de esta discusión, es importante resguardar el derecho de los niños y garantizar el acceso a sala cuna. Sin embargo, “tenemos que garantizar que otro derecho social, como el seguro de cesantía, no se debilite en los momentos más complejos para el trabajo que hoy estamos viviendo con los altos índices de desempleo”.

Finalmente, sobre el debate que continuará en la Cámara, deslizó una reflexión: “Uno tiene que colocar el voto donde coloca su discurso. Durante largo tiempo escuchamos a distintos, de manera muy transversal, señalar sus compromisos por la infancia. Decir, incluso, los niños están primero. Aquí, los niños, para algunos, ni siquiera existían, y por eso yo quiero valorar el que esta iniciativa no solo contó con votos desde la oposición (…) por lo tanto, nosotros esperamos que esa misma consistencia y esa misma coherencia esté también en la Cámara y todos vamos a estar siguiendo este debate”.

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#HoyEsNoticiaCNN | Yasna Provoste, senadora DC, tras aprobación de Sala Cuna, por expresiones de ministro Rau: “Reflejan la ofuscación que él tenía, que es propia de alguien que no entiende la deliberación democrática, que no entiende el diálogo” @matiburgos… pic.twitter.com/hUAspDVBdv — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2026

#HoyEsNoticiaCNN | Yasna Provoste, senadora DC, por proyecto de Sala Cuna: “Aquí se decía que era universal, cuestión que era falsa, pero además, las mujeres desempleadas recién en el año tres iban a poder ingresar. Este proyecto estuvo mal enfocado desde un comienzo@matiburgos… pic.twitter.com/vBGeJSERaW — CNN Chile (@CNNChile) September 9, 2026