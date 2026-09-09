Otro caso en el Ministerio del Interior: Revelan que periodista recién titulada gana $2,3 millones

Tras la polémica contratación de un estudiante de primer año de Periodismo en el Ministerio del Interior (cuyo sueldo era de $1,9 millones), este miércoles se reveló otro caso similar: una periodista recién titulada fue contratada en el Gobierno con una remuneración superior a los $2 millones.

De acuerdo con Contrapoder y los antecedentes recopilados por Transparencia Activa, la periodista Sofía Pumpin se tituló en julio de 2025 y fue contratada bajo la modalidad de honorarios en el Ministerio del Interior.

Pumpin realiza diversas funciones, entre las que destacan la coordinación y gestión de la agenda de reuniones del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, con distintas autoridades y organismos públicos, además de “gestionar y sistematizar información proveniente de Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales, consolidando reportes y antecedentes que contribuyan a la coordinación territorial y al monitoreo de la situación país”.

Por las labores anteriores, la periodista percibe una remuneración de $2.350.000. Según el medio antes citado, la funcionaria solo contaba con su práctica profesional en el Diario Financiero y no posee más antecedentes laborales previos a su llegada a la cartera liderada por Claudio Alvarado.

Gobierno reconoce “error”, pero defiende el “profesionalismo” del equipo que trabaja en Interior

El caso fue revelado después de que el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, reconociera en un punto de prensa que el Gobierno cometió un “error” tras ser consultado por la contratación del estudiante de Periodismo de 19 años.

Por su parte, Pavez señaló que se le rebajará el sueldo al asesor ajustándose “a las rentas y los años que correspondan”, pero también defendió el “profesionalismo” de quienes trabajan en la cartera.

“Todas las personas que trabajan en el Ministerio del Interior son personas que llevan adelante el trabajo por el cual fueron sumadas, convocadas y contratadas con el mayor nivel de profesionalismo, y eso me consta como subsecretario y como jefe de servicio”, afirmó previamente.