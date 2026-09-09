“Hacia allá vamos”: Ministro Quiroz insiste en meta de 6% de desempleo pese a dichos de Rau

El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reafirmó que la meta del Gobierno es llevar la tasa de desempleo hacia el 6% al final del mandato.

Sus declaraciones se dan luego de que el titular de Trabajo, Tomás Rau, se distanciara de este objetivo y dijese que él ha sido “bastante más cauto” en sus estimaciones, en entrevista con Emol.

“Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda. Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, señaló el secretario de Estado, pero agregó que “las metas exigentes son buenas en el sentido de que te obligan a redoblar, triplicar los esfuerzos. Una meta que no es exigente, no es una meta”.

“Nosotros en Hacienda nos fijamos metas exigentes y seguimos empeñados en devolverle a este país el progreso y devolverle el 6% de desempleo. Hacia allá vamos, mantenemos esa meta“, dijo Quiroz en conversación con Radio Biobío.

Aun así, el jefe de la billetera fiscal reconoció que todavía existen importantes retos para alcanzar esa meta, aunque expresó confianza en las iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno.

“Tenemos mucho por hacer, pero mucha confianza en las cosas que estamos haciendo”, añadió.