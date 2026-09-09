Presidente Kast destaca apoyo de libertarios tras cita en Cerro Castillo: “Agradezco sus propuestas, franqueza y apoyo”

Luego de reunirse con los partidos del oficialismo en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, el presidente José Antonio Kast sostuvo un nuevo encuentro, esta vez con los militantes del Partido Nacional Libertario (PNL).

El Presidente destacó en redes sociales que, si bien los libertarios no forman parte del Gobierno, valora sus propuestas y el respaldo que le han entregado al Ejecutivo.

“Esta mañana nos reunimos con la bancada del Partido Nacional Libertario y con su presidente, Johannes Kaiser, a conversar sobre los desafíos del gobierno, las iniciativas legislativas y otros temas de contingencia”, dice la publicación en redes sociales.

El mandatario sostuvo que “si bien el PNL no forma parte del gobierno, agradezco sus propuestas, franqueza y apoyo en reformas clave que ha impulsado nuestro Gobierno”.

Antes del encuentro, los diputados del PNL ya habían adelantado que uno de los puntos que le iban a plantear al Presidente sería conocer el avance de los indultos a uniformados condenados durante el estallido social.

“Vamos a esperar buenas noticias al respecto (sobre indultos), siempre vamos a insistir con los indultos porque es la única señal potente que necesitan las Fuerzas Armadas y las policías para enfrentar el crimen”, sostuvo la diputada Paulina Múñoz (PNL) tras la cita, según informó La Tercera.

Por otro lado, el parlamentario Hans Marowsi (PNL) afirmó que “pusimos varios temas en la mesa. Hablamos de seguridad, indultos, de la posición del Estado por las declaraciones de autoridades argentinas. Quedamos de trabajar en lo que podamos converger”, según recabó el mismo medio.