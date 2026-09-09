Acción de Apple cae cerca de 1% pese al lanzamiento del iPhone Duo, su primer plegable

Apple presentó este miércoles en Cupertino, California, su primer teléfono plegable, el iPhone Duo, además de los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, en un evento que marcó además el primer lanzamiento liderado por el nuevo director ejecutivo de la compañía, John Ternus.

Pese a las novedades, la acción de Apple cayó cerca de 1% tras la conferencia, de acuerdo con un análisis de Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

Santos señaló que el iPhone Duo representa probablemente el cambio de hardware más relevante de Apple en años, con potencial para elevar el precio promedio de venta de la compañía y abrir un nuevo segmento premium, mientras el iPhone 18 Pro mejora su procesamiento, batería y cámaras.

“Buena parte de esas novedades ya había sido anticipada y, en inteligencia artificial, varias de las funciones mostradas hoy habían sido presentadas previamente en la WWDC, por lo que el evento entregó menos sorpresa incremental de la que necesitaban los inversionistas”, indicó.

Mercado esperaba un mayor catalizador

La analista agregó que Apple llegó a este lanzamiento después de una fuerte apreciación bursátil, lo que elevó el estándar necesario para que la presentación generara nuevas revisiones al alza en las proyecciones de beneficios de la compañía.

De acuerdo con Santos, el foco de la discusión en el mercado se trasladó desde qué tan atractivo resulta el nuevo iPhone hacia cuántas unidades puede vender Apple, cuánto puede aumentar su precio promedio sin destruir demanda, y si el mayor costo de los componentes permite conservar los márgenes de la compañía.

iPhone Duo podría comenzar como producto de nicho

La analista planteó que, si bien el iPhone Duo puede ser relevante estratégicamente, su elevado precio probablemente lo mantendrá como un producto de nicho en un inicio, por lo que el impacto financiero real dependerá de que Apple logre trasladar esa innovación al resto de su ecosistema de productos.

“El Duo puede ser importante estratégicamente, pero por su precio superior a US$ 2.000 probablemente comenzará como un producto de nicho, por lo que el verdadero impacto financiero dependerá de que Apple consiga trasladar esa innovación al resto del ecosistema y, sobre todo, de demostrar que Siri y Apple Intelligence pueden convertirse en una razón concreta para renovar dispositivos y no solo en una mejora de software”, sostuvo.

En ese contexto, la analista concluyó que la caída bursátil registrada tras la conferencia no parece reflejar un rechazo a los nuevos productos, sino que evidencia que el mercado esperaba un catalizador lo suficientemente fuerte como para justificar una valorización que ya se encontraba exigente.

“Debido a eso, la caída cercana a 1% de Apple después de la conferencia no parece reflejar un rechazo a los productos, lo que sí muestra que el mercado esperaba un catalizador suficientemente fuerte como para justificar una valorización ya exigente”, puntualizó.