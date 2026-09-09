Fondas veganas para celebrar Fiestas Patrias: Revisa las opciones desde Antofagasta hasta Aysén

A días de las celebraciones de Fiestas Patrias, Veganuary presentó su Guía de Fondas Veganas presentes en 13 regiones del país para aquellos que no consuman carne ni productos animales.

La guía presenta una amplia variedad de platos tradicionales en su versión vegana, con locales que ofrecen desde empanadas y pastel de choclo hasta choripanes hechos a base de plantas para celebrar plenamente este dieciocho.

La guía recopila información de 40 establecimientos presentes desde la región de Antofagasta hasta Aysén.

El director de Veganuary Latinoamérica, Mauricio Serrano, afirmó que “las Fiestas Patrias han sido históricamente una fecha centrada en la carne, pero eso está dejando de ser la única forma de celebrar“.

“Este año registramos un crecimiento de un 18% en fondas y eventos veganos respecto al año anterior, lo que demuestra que la celebración se está volviendo más inclusiva, sin perder ni un ápice de sabor ni de identidad chilena, y así lo demuestra la cuarta versión de la Guía de Fondas Veganas de Veganuary”, agrega.

Además, la guía ofrece promociones especiales y descuentos especiales por parte de los locales para quienes consuman los productos a base de plantas estas Fiestas Patrias.

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