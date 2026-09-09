Ministro Arrau sobre funcionario de Seguridad formalizado por femicidio frustrado: “No fue contratado por esta administración”

El Gobierno informó la desvinculación de un abogado que fue formalizado este martes por el delito de femicidio frustrado. Tras ello, el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al caso y aseguró que no fue contratado por “esta administración”.

En un comunicado, la Subsecretaría de Seguridad Pública indicó que el profesional, “quien prestaba servicios en esta institución desde 2025 y fue formalizado ayer por el delito de femicidio frustrado, fue desvinculado de la institución”.

Según consignó 24 Horas, el abogado habría prestado asesorías para el programa Calles Sin Violencia.

El ministro Arrau abordó lo ocurrido y enfatizó que se trata de “un funcionario que no fue contratado por esta administración”. Incluso, agregó que desde este martes se instruyó que se tomaran “las máximas medidas posibles” de cara a la situación.

El secretario de Estado explicó que desde el ministerio se está implementando un nuevo plan de compliance con 40 medidas, con la finalidad de establecer mayores controles al interior del organismo.

“Es un mecanismo compliance bastante estricto para evitar este tipo de cosas, porque creemos que las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad tienen que tener un estándar diferente”, dijo.

El titular de Seguridad explicó que quienes se desempeñan en esta área están “más expuestos” y que, por el mecanismo de sus funciones, deben mantener estándares de comportamiento superiores.

“La señal es diferente, porque tienen que tener una forma de comportamiento más estricta que el resto de las personas porque trabajamos en el ecosistema de seguridad”, finalizó Arrau.