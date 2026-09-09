Habilitan paso fronterizo Los Libertadores: Autoridades informarán si seguirá abierto este jueves

Tras permanecer cerrado por condiciones climáticas inestables, el Complejo Fronterizo Paso Los Libertadores habilitó el tránsito vehicular durante esta mañana.
De acuerdo a lo informado, el Sistema Integrado Cristo Redentor reabrió este miércoles desde las 10:00 horas en horario de Chile.
La decisión fue tomada tras una reunión entre el Comité de Coordinación Chilena y Argentina.
Además, señalaron que, si el clima se mantiene favorable, el túnel internacional cerrará a las 21:00 horas. En tanto, “las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina cerrarán a las 19:00 horas“.
Asimismo, declararon que la transitabilidad del jueves 10 de septiembre se informará a través de un reporte para hoy a las 21:00 horas, a través de las cuentas oficiales de X @CFLosLibertador y @UPFronterizos
Su apertura dependerá de las condiciones climáticas del lugar.
— CF Los Libertadores (@CFLosLibertador) September 9, 2026
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