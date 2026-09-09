Ley Valentín avanza en el Congreso: Informe de Comisión Mixta debe ser ratificado por la Cámara

El proyecto de ley Valentín sigue avanzando en el Congreso, luego de que se aprobara en la Sala el informe de la Comisión Mixta y ahora el texto debe ser ratificado por la Cámara.

El informe de la Comisión Mixta fue aprobado por mayoría y tenía como objetivo resolver las diferencias surgidas entre ambas Cámaras durante la tramitación de la iniciativa, que busca implementar sistemas de seguridad adicionales para impedir caídas accidentales desde edificaciones en altura.

Dicho informe propuso que en la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria se agregue:

“Asimismo, el Reglamento de Copropiedad no podrá prohibir a los propietarios, copropietarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título de las unidades, la instalación de sistemas de seguridad adicionales, permanentes y resistentes, para impedir caídas accidentales, tales como mallas de protección de alta resistencia, sistemas de bloqueo o limitación de apertura de ventanas, u otros mecanismos que cumplan con las instrucciones señaladas por la Secretaría Ejecutiva de Condominios. No obstante, podrá establecer estándares de calidad mínimos de tales dispositivos, y condiciones de instalación y mantención con el objeto de conservar el orden, homogeneidad y seguridad de la edificación”.

Sobre las medidas adicionales de seguridad destinadas a prevenir caídas accidentales, el informe formuló:”El copropietario, arrendatario u ocupante a cualquier título de una unidad destinada a vivienda ubicada sobre el primer piso, en la que residan niños o niñas de hasta doce años de edad o personas con necesidades especiales que presenten un mayor riesgo de caídas, deberá implementar medidas de seguridad idóneas destinadas a prevenir caídas accidentales en aquellos sectores de la respectiva unidad o de los bienes de dominio común asignados en uso y goce exclusivo a ella, que presenten riesgo de caída”.

Cabe recordar que el proyecto de Ley Valentín surge en memoria del niño de 5 años que cayó desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, en 2025. La iniciativa tiene como objetivo “fortalecer la seguridad de las personas que habitan o utilizan edificaciones en altura, mediante el establecimiento de medidas destinadas a prevenir caídas accidentales desde ventanas, balcones, terrazas y otros espacios similares, garantizando tanto la posibilidad de implementar sistemas de protección como la adopción de estándares y mecanismos que resguarden la vida e integridad física de sus ocupantes”.

El siguiente paso es que el informe de la Comisión Mixta sea ratificado por la Cámara, antes de convertirse en ley.