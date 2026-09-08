Embajador de Estados Unidos por estallido social: “Nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda”

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, sostuvo que existe un análisis de inteligencia estadounidense que vincula el estallido social de 2019 con organizaciones y activistas de izquierda.

“Solo tienes que ver a esos manifestantes. Los manifestantes, en su gran mayoría, estaban alineados ideológicamente con la izquierda. “Cuando uno mira la gran mayoría de las protestas, ya sea aquí en Chile o en Estados Unidos, la gran mayoría provienen de instituciones de izquierda o de la ideología de izquierda“, sostuvo en conversación con CNN Prime.

“La inteligencia recopilada por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestra claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas”, dijo y, al ser consultado sobre el estallido social, señaló que “en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda“.

Consultado sobre si se trataba de información proveniente de la inteligencia estadounidense, Juss respondió que sí. “Cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”.

Ante la pregunta de la periodista Mónica Rincón respecto a si existía un análisis específico sobre el movimiento social de ese año, el embajador fue enfático: “Tenemos un análisis específico que se realizó, sí”. Sin embargo, reconoció que él no ha entregado esos antecedentes a la justicia: “Yo no he entregado esa información a la justicia chilena. Hasta donde sé, lo que ocurrió en 2019 no está en disputa en este momento. Si el gobierno se acercara a nosotros…”.

Agregó que, si el Gobierno de José Antonio Kast solicitara antecedentes, Estados Unidos podría compartirlos: “Si el gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia. Ambas lo somos. Así que, sin duda, pero hasta donde sé, no ha habido ninguna solicitud al respecto”.

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