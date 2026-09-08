Festival de la Lana 2026 se realizará por primera vez en San Pedro de Atacama: Revisa la programación completa

El Festival de la Lana regresa en su decimotercera versión y, por primera vez, se realizará en San Pedro de Atacama, con el objetivo de visibilizar el patrimonio textil del norte del país.

El festival, llamado “Tejiendo de Norte a Sur”, será con entrada liberada e invita tanto a la comunidad como a turistas a sumergirse en el mundo de los hilos y el tejido a través de una programación diversa.

Este encuentro, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), Convocatoria 2025, y apoyado por las fundaciones ONA y Cultura San Pedro de Atacama, contará con una feria de 20 stands y la participación de expositores provenientes de distintos puntos del país y de Perú.

En la instancia, los asistentes podrán conocer y adquirir productos textiles elaborados mediante distintas técnicas tradicionales y contemporáneas, que preservan la diversidad de nuestro país en torno a este patrimonio.

Andrea Borrero, fundadora y directora del Festival de la Lana, expresó: “Estoy muy emocionada tejiendo este primer encuentro en San Pedro de Atacama, donde hay raíces profundas de un saber milenario que reafirma que la artesanía textil está viva y en movimiento, y qué en esta jornada del Festival en el norte de nuestro país, nos nutrirá a todos con sus bellos colores uniendo a nuestras comunidades textiles de norte a sur y abrazando la diversidad de nuestras tradiciones en una experiencia única en el desierto”.

Programación San Pedro de Atacama — domingo 13 de septiembre

11:00 a 18:00 horas: Abierto al público.

09:00 a 09:30: Danzas circulares.

09:30 a 10:30: Montaje de stands.

11:00:Inauguración.

11:00 a 12:00: Música en vivo “Lakitas”.

12:30 a 13:30:Concurso de tejeduría para expositores y público en general.

14:30 a 16:00: Taller de cordonería andina.

16:00 a 17:00: Actividades paralelas:

Demostración de hilado en huso, de llama y de oveja.

Conversatorio sobre ritualidad y textilería andina, con María Choque y Esmeralda Ramos.

17:00 a 17:30:Música en vivo “Lakitas”.

20:00:Cierre del Festival.