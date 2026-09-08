Banco Central mantiene la Tasa de Política Monetaria en 4,5% por sexta reunión consecutiva ante debilidad de la economía local y riesgos externos

El Consejo del Banco Central acordó mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% en su Reunión de Política Monetaria de septiembre, decisión que fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

En el ámbito externo, el principal foco de atención del Consejo continúa siendo el desarrollo del conflicto entre Estados Unidos e Irán. De acuerdo con el comunicado, en los días más recientes volvieron a escalar las hostilidades entre ambas partes, lo que acercó el precio del barril de petróleo a los US$ 100.

La actividad mundial se mantiene resiliente, especialmente en las economías más involucradas en la cadena productiva de la inteligencia artificial (IA), en un contexto en que el precio del cobre continuó subiendo hasta superar los US$ 6,5 la libra.

El Consejo constató que la persistencia de los riesgos inflacionarios ha llevado a los principales bancos centrales del mundo a mantener una postura restrictiva y de cautela.

En los mercados financieros internacionales, las bolsas siguen apuntaladas por el desempeño del sector tecnológico, mientras las tasas de interés de largo plazo han continuado al alza, en parte por las mayores preocupaciones sobre inflación y por una creciente demanda de recursos para financiar la inversión en IA, en un escenario de fragilidad fiscal en varios países desarrollados.

El dólar, en tanto, se ha depreciado a nivel global, y el mercado financiero local ha seguido esa tendencia, aunque con un incremento más moderado en sus tasas de largo plazo.

Economía chilena registra bajo desempeño y menor demanda interna

En el plano interno, el Banco Central reconoció que la economía mantuvo un bajo desempeño durante el segundo trimestre y comienzos del tercero, ubicándose por debajo de lo previsto en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio.

Esa evolución estuvo acompañada por una desaceleración de la demanda interna, en medio del deterioro de algunos de sus determinantes, a lo que se sumó el impacto de las condiciones climáticas adversas registradas en julio.

El comunicado detalló que tanto el consumo privado como la formación bruta de capital fijo registraron contracciones en sus variaciones trimestrales desestacionalizadas durante el segundo trimestre.

Pese a ello, el Consejo sostuvo que las perspectivas para la inversión continúan siendo favorables, en línea con la información de los catastros sectoriales, el precio del cobre y el impulso que otorgaría la Ley de Reconstrucción a partir de 2027, factores que fortalecerían la actividad hacia adelante.

En el mercado laboral, las cifras más recientes mostraron destrucción de empleos y un alza de la tasa de desempleo.

El Banco Central señaló, sin embargo, que la confianza de hogares y empresas, medida a través del IMCE y el IPEC, mostró un leve repunte en sus observaciones más recientes, luego de una caída importante registrada a fines del primer trimestre.

Inflación anual llega a 4,1% en agosto

Respecto de los precios, el Consejo indicó que la variación anual del IPC total subió a 4,1% en agosto, impulsada por elementos volátiles, mientras la inflación subyacente, que excluye esos componentes, se ubicó en 3,3% anual, un nivel similar al de los meses anteriores.

El organismo precisó que la inflación ha continuado determinada en gran medida por el alza del valor de los combustibles, cuyo traspaso a otros precios ha seguido los patrones históricos.

Las expectativas de inflación a dos años plazo, tanto de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), se mantienen ancladas en 3%.

Banco Central advierte mayor incertidumbre y evaluará la TPM reunión a reunión

El Consejo concluyó que el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, tanto por los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente, que se han intensificado en el período más reciente, como por la posibilidad de que la debilidad actual de la economía local sea más persistente de lo previsto, pese a que se anticipa que la actividad retomará impulso hacia 2027.

En ese contexto, el organismo reiteró que la evolución futura de la TPM seguirá evaluándose reunión a reunión, en función del desarrollo de los acontecimientos, y reafirmó su compromiso de tomar las decisiones necesarias para que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años.