Ministro Barros por llamado de Juan Luis Castro (PS) a convocar al Cosena por Argentina: Afirma que la facultad recae en el Presidente Kast, pero dice que “no estamos viviendo ninguna situación excepcional”

Durante este martes, el senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, sugirió que el Presidente José Antonio Kast convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para abordar la relación exterior entre Chile y Argentina, tras la controversia que se ha generado por el Estrecho de Magallanes.

A través de X, el legislador socialista agregó: “Lo que ocurre con Argentina en el Estrecho de Magallanes no puede seguir siendo un problema que aparece, se conversa y vuelve a surgir. Esto no termina nunca. Cuando está en juego la seguridad nacional, nuestro perímetro fronterizo y tratados que deben respetarse, corresponde actuar con firmeza. Por eso creo que el Presidente puede hacer uso de su facultad para citar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Chile necesita una posición de Estado clara y definitiva”.

Sobre este tema, el ministro de Defensa, Fernando Barros, comentó que las declaraciones del senador son válidas y explicó que el Cosena es un órgano consultivo que ha sido sujeto a distintas modificaciones. Asimismo, señaló que la atribución de convocarlo corresponde exclusivamente al Presidente de la República, cuando considere pertinente contar con diversas opiniones sobre algún tema en específico.

“Solo corresponde al Presidente determinar si se dan esas condiciones, si necesita esas opiniones, pero lo que sí yo veo es que no estamos viviendo ninguna situación excepcional. El Presidente mantiene contacto permanente con fuerzas de gobierno, de la oposición, parlamentarios, gente del mundo real”, afirmó.

Por su parte, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, aclaró que “es una opción que no se ha conversado. Las tensiones se resuelven en los canales y conductos que corresponden, a través de la Cancillería”, y destacó la declaración en la que el país trasandino dejó en claro que la soberanía del Estrecho de Magallanes pertenece a Chile.