Ministro Alvarado blinda al canciller previo a interpelación y pide no “instrumentalizar” la política exterior

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, respaldó este martes la gestión del canciller Francisco Pérez Mackenna ante la interpelación en su contra a raíz de las críticas a la política exterior del país.

Al ser consultado por la interpelación al ministro en un punto de prensa, la que fue aprobada en la Cámara de Diputados esta jornada, Alvarado sostuvo que “Pérez Mackenna está desempeñando una buena labor al mando de la Cancillería y la interpelación es una instancia, o mejor dicho, una facultad de fiscalización que tiene la Cámara Baja”.

No obstante, instó a separar el rol fiscalizador de las discrepancias políticas internas, recordando que las relaciones exteriores deben entenderse como una política de Estado.

“No hay que llevar o instrumentalizar la política exterior como un factor de diferencias políticas internas“, remarcó.

En esa línea, señaló que “la interpelación, en ese sentido, puede ser una buena oportunidad para clarificar todas las acciones que está llevando la Cancillería en diferentes ámbitos”.

Pese a ello, advirtió que, al ser una instancia pública, algunos temas estratégicos o de mayor reserva no se discutirán a fondo: “Todos tenemos que velar por que la conducción de nuestra política exterior sea lo más unitaria y transversal posible”, argumentó.

Con todo, Alvarado sostuvo que le parece “bien” la interpelación porque “hay que fiscalizar, es un legítimo derecho”, pero reiteró que no se debe “convertir la fiscalización en un instrumento de diferencias políticas internas”.