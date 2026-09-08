Senado despacha proyecto de Sala Cuna Universal y pasa a revisión de la Cámara

Este martes, el Senado despacho el proyecto de Sala Cuna Universal.

Durante una extensa jornada, los legisladores revisaron 25 enmiendas y el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Cabe mencionar que esta iniciativa busca equiparar el derecho de acceso a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes, mediante la creación de un fondo solidario para su financiamiento.

Además, contempla normas sobre el acceso al beneficio, la alimentación de hijos en sala cuna, el sistema de cotización que lo financiará y los mecanismos para ampliar la cobertura a más familias del país.

En la votación fue rechazada la propuesta de financiamiento del Ejecutivo, que contempla una cotización de 0,35%, compensada con una reducción de la cotización del empleador al seguro de cesantía. Cabe mencionar que esta norma obtuvo 25 votos a favor, pero, al requerir quórum calificado, necesitaba 26 para ser aprobada.

Además, se aprobó el Fondo de Sala Cuna y se estableció un aporte para cubrir la matrícula y la mensualidad. Asimismo, se mantuvo el copago.

“Con esta cotización se va a crear un fondo de sala cuna para los hijos de padres y madres trabajadoras”, explicó el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, en Agenda Económica de CNN Chile.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, expresó que “el día que asumí la Presidencia del Senado dije que Sala Cuna Universal sería una prioridad y hoy damos un paso decisivo para cumplir ese compromiso y convertirla finalmente en ley”. Agregó que la iniciativa permitirá avanzar en una política que apoye simultáneamente a las familias y la participación laboral femenina.