“Michi bip!” está de vuelta: Revisa las estaciones donde estará disponible, horarios y cómo adquirirla

Es oficial: Metro de Santiago informó este martes la fecha en que se volverá a vender la tarjeta Bip! inspirada en el personaje viral de los videos de la futura Línea 7.

Tras un éxito de ventas que agotó el producto en su primer día, Metro confirmó que la edición especial “Michi bip!” volverá a estar disponible esta semana.

Asimismo, la empresa señaló que en esta ocasión se fijó un máximo de dos tarjetas por persona y que habrá disponibilidad limitada.

El lanzamiento se originó tras el éxito popular del gato en redes, luego de que Metro viralizara clips y fotografías de su presencia en las faenas de construcción de la nueva línea.

¿Cuándo y dónde adquirir la “Michi bip!”?

De acuerdo con Metro, la edición especial de la tarjeta se podrá adquirir este miércoles 9 de septiembre desde las 08:00 horas.

Así, la “Michi bip!” estará disponible en las mismas estaciones en las que se vendió su edición anterior.

Revisa en detalle las 15 estaciones donde se podrá encontrar la edición especial:

Línea 1

San Pablo (combinación con L5)

San Alberto Hurtado

La Moneda

Baquedano (combinación con L5)

Los Leones

Tobalaba (combinación con L4)

Línea 2

Vespucio Norte

Santa Ana (combinación con L5)

La Cisterna

Línea 4

Quilín

Vicente Valdés (combinación con L5)

Plaza de Puente Alto

Línea 5

Plaza de Maipú

Irarrázaval

San Joaquín