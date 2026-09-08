“Nadie está exento de errores”: Alvarado anuncia investigación interna por contratación de estudiante de periodismo con sueldo de $1,9 millones

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, anunció este martes la apertura de una investigación interna por la polémica contratación de un estudiante de periodismo que ganaba un sueldo de $1,9 millones.

Alvarado fue consultado por el caso de Cristóbal Soto, un estudiante de primer año de la Universidad de los Andes que fue contratado con un sueldo de $1,9 millones para el cargo de asesor de “Redes sociales y apoyo comunicacional” en el Gobierno, según consignó Contrapoder.

Dicho sueldo generó críticas tanto de la oposición como del oficialismo. Incluso, durante esta semana, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que se le rebajará el sueldo al estudiante de acuerdo “a las rentas y los años que correspondan”.

Al respecto, el jefe de gabinete aseguró que “es una situación que, instruido el subsecretario, se corrija, se apliquen los instructivos de austeridad que ha establecido el Ministerio de Hacienda y se realice un proceso administrativo interno para determinar las responsabilidades de por qué ocurrió esta situación”.

Asimismo, señaló que desde la administración hablaron con Soto “para llevar las condiciones a lo que señala el instructivo de austeridad, y si no acepta esas condiciones, obviamente, no va a poder continuar en el cargo”.

Alvarado reconoce “error” del Gobierno: “Nadie está exento de errores”

El titular del Interior y de la Segegob también se refirió a las críticas vertidas por algunas de las figuras de la administración vigente en contra de la contratación de ciertos funcionarios durante el Gobierno de Gabriel Boric.

“Primero quiero señalar y reiterar que todo el proceso de contrataciones de los ministerios, específicamente del Ministerio del Interior, se ha hecho por los canales y los conductos que corresponden”, enfatizó.

No obstante, reconoció que “nadie está exento de errores y, tal como acabo de señalar, ese error significa que, primero, se corrija la situación de inmediato”.

En esa línea, señaló que se instruyó “que se abra una investigación administrativa interna para determinar por qué ocurrió esta situación. Por lo tanto, nadie está exento de cometer errores, y esos errores se corrigen y se sancionan por no cumplirse las normas que están establecidas”.