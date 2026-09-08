Cerimedo es enviado a prisión de máxima seguridad en Bolivia y enfrenta dos nuevos cargos

(EFE) – Este martes, la Fiscalía de Bolivia amplió con dos nuevos delitos la segunda investigación penal contra el asesor político argentino Fernando Cerimedo, que inicialmente se abrió por presunto enriquecimiento ilícito, mientras el consultor fue trasladado a un penal de máxima seguridad para cumplir seis meses de prisión preventiva.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la causa ahora incluye los presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas.

Cerimedo fue trasladado esta jornada desde la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, situado en el altiplano, a unos 35 kilómetros de La Paz, para cumplir la segunda orden de prisión preventiva dictada en su contra.

La investigación por enriquecimiento ilícito fue abierta de oficio por la Fiscalía horas después de que el argentino fuera detenido, el pasado 18 de agosto, por el ataque armado contra su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller.

Ernesto Giraldes, uno de los abogados del argentino, dijo que la defensa solicitará en una audiencia que Cerimedo pueda defenderse en libertad en los procesos por los que tiene órdenes de prisión preventiva.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que Cerimedo permanecerá “completamente” aislado de la población carcelaria durante siete días “por su seguridad”.

El argentino ya cumplía prisión preventiva en Palmasola por otro proceso, en el que está acusado de feminicidio en grado de tentativa. La Fiscalía sostiene que presuntamente contrató a sicarios para matar a Beller.

Cerimedo enfrenta además una tercera causa por presunta violencia familiar y doméstica contra Beller, por hechos que habrían ocurrido en julio. Mariaca indicó que el argentino ya prestó declaración y se espera que un juez fije la fecha de su audiencia cautelar.

Los procesos contra Cerimedo han puesto bajo la lupa su relación con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, después de que sus detractores, entre ellos el expresidente Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, afirmaran que fue asesor personal del mandatario.

Cerimedo admitió que es amigo de Paz, pero sostuvo que su colaboración fue informal, que nunca tuvo un contrato ni fue funcionario del Estado y negó haber influido en el Gobierno.

El argentino formó parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.